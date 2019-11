Виртуозный джаз от внука выдающихся композиторов Гара Гараева и Закира Багирова - Плейлист Lady.Day.Az

Музыка оказывает на человека огромное влияние. Она неотъемлемая часть нашей жизни, и ее таковой сделали мы сами - создавая музыку, распространяя ее. Собрав плейлист из самых сокровенных мелодий и надев наушники, мы сделали себя зависимыми от музыки. Но это хорошая зависимость, потому, что музыка открывает для нас целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Она словно раскрывает в нас доселе неведомые нам источники жизни. Благодаря музыке окружающий и даже внутренний мир обретают новые тона и краски. Музыка лечит, музыка учит, музыка позволяет жить и верить в возвышенное.

О том, какие произведения и почему вошли в историю, о тех, кто идет своей дорогой в мире музыки и кого слушают миллионы, мы говорим в нашей рубрике Плейлист Lady.Day.Az! И сегодня нашим героем стал азербайджанский джазовый музыкант Зульфугар Багиров.

Внук выдающихся композиторов Гара Гараева и Закира Багирова, конечно же, должен был стать талантливым музыкантом. И, к нашему с вами счастью, он им стал, подарив миру невероятную музыку - джаз.

Зульфугар Багиров родился в 1973 году в Баку. В пять лет он начал играть на скрипке, но спустя семь лет выбрал другой инструмент - кларнет. Джазом музыкант увлекся в годы учебы в Стамбульской государственной консерватории.

После окончания консерватории Зульфугар Багиров поступил в музыкальный колледж Беркли в Бостоне (США). Его учителями стали такие музыканты, как Билл Пирс, Гарри Сколер, Джордж Гарзоне и Джим Одгрен.

Во время учебы в Беркли он получил премию Дж. Виолы и выиграл конкурс на право выступить с дуэтом Nevvburry Duo на EXPO 2001. После окончания колледжа в мае 2003 года он приехал в Вашингтон, где записал несколько компакт-дисков. Со своим дуэтом The Newburry Duo он записал соло-композиции The Voice of Darkness и The Voice of Darkness II, Shrill Life Sextet с воспитанником Беркли ударником Грегом Бренансом, с квинтетом воспитанника Беркли гитариста Девида Пото-Рейзелс - концертная запись Tales From Stone Age, студийная запись Tales From Stone Age со специально приглашенным Джорджем Гарзоне, дуэт Static с воспитанником Беркли - пианистом Мишей Тарасовым. Известен также его проект с гитаристом Эрканом Огуром в музыкальной студии "Калан".

Значимым в творчестве Зульфугара Багирова стал выпуск альбома "QaraBağ: ZulfiqaRenatuS" в США, посвященного 32-й годовщине смерти Гара Гараева.

В альбом вошли импровизации на фрагменты из оперы "Кёроглу" Узеира Гаджибейли, балета "Семь красавиц" и Концерта для скрипки с оркестром Гара Гараева, "Миниатюры, Анданито" Закира Багирова, а также импровизации на балет "Тени Гобустана" и произведение "Тристесса" Фараджа Гараева, синтез произведений "Миниатюры, песня и танец" и "Соната для двух исполнителей" Закира Багирова.

Франгиз Агаларова

Предыдущие материалы в рубрике:

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ГАРА ГАРАЕВ НА РЕПИТЕ

​ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ЛЮБИТЬ ИЛИ НЕ ЛЮБИТЬ ОКСИМИРОНА? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ТОП-5 ПЕСЕН СЭМА СМИТА, КОТОРЫЙ СКОРО ВЫСТУПИТ В БАКУ

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ТОП-ХИТОВ КАРДИ БИ, КОТОРАЯ СКОРО ВЫСТУПИТ В БАКУ

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: 10 КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЛЮБЛЕН

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ХИТЫ МАРКА ЭЛИЯХУ, ПРОСЛАВЛЯЮЩЕГО КЕМАНЧУ

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: СЛУШАЕМ И ЗНАКОМИМСЯ С THE WEEKND

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: "ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ" ЭД ШИРАН И ЕГО ХИТЫ

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: "СТЫЦАМЕН" ЗДЕСЬ - СЛУШАЕМ ХИТЫ ИВАНА ДОРНА

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ЗВУЧИТ МОНАТИК - СЛУШАЕМ ХИТЫ И ЖДЕМ ЕГО В БАКУ

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: СЛУШАЕМ ХИТЫ ЛУЧШЕГО ПОП-ИСПОЛНИТЕЛЯ 2019 ГОДА БРУНО МАРСА

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: СЛУШАЕМ ХИТЫ ЛЕГЕНДАРНОЙ ГРУППЫ "YUXU"

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ВЕЧНЫЙ СТИНГ - СЛУШАЕМ ХИТЫ ЛЮБИМОГО МУЗЫКАНТА

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: СЛУШАЕМ КОМПОЗИЦИИ ИСФАРА САРАБСКОГО

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ СМОЖЕТ НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ НА ТАРЕ

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook