Плейлист Lady.Day.Az: Гара Гараев на репите - ВИДЕО

Музыка оказывает на человека огромное влияние. Она - неотъемлемая часть нашей жизни, и ее таковой сделали мы сами - создавая музыку, распространяя ее. Собрав плейлист из самых сокровенных мелодий и надев наушники, мы сделали себя зависимыми от музыки. Но это хорошая зависимость, потому что музыка открывает для нас целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Она словно раскрывает в нас доселе неведомые нам источники жизни. Благодаря музыке окружающий и даже внутренний мир обретают новые тона и краски. Музыка лечит, музыка учит, музыка позволяет жить и верить в возвышенное.

О том, какие произведения и почему вошли в историю, о тех, кто идет своей дорогой в мире музыки и кого слушают миллионы, мы будем говорить в нашей рубрике Плейлист Lady.Day.Az!

Мы долго думали, какому исполнителю или какой песне посвятить наш первый материал, и поняли, что начинать надо с самого главного и именно сегодня - в день рождения выдающегося композитора Гара Гараева. Иначе придется ждать до Дня музыки 18 сентября, то есть дня рождения другой величины - Узеира Гаджибейли.

Гара Гараев - махина в нашей музыкальной истории. Его симфонические и камерные произведения, балеты и музыка к кинофильмам известны многим и часто исполняются на больших сценах не только в Азербайджане, но и за рубежом.

100-летие композитора в 2018 году широко отмечалось во всем мире. Именно в юбилейный год на свет (а точнее на сцене Театра оперы и балета) появился новый балет Гара Гараева - "Гойя".

И кстати, 101-летие композитора поклонники его творчества уже начали отмечать в его Доме-музее, открытом четыре месяца назад.

О композиторе мы писали много, поэтому лишь прикрепим ссылки на подробные материалы, а здесь представим для прослушивания несколько его произведений. Ах, если бы записей в Сети было больше, мы смогли бы поделиться большим! К счастью, наши самые любимые фрагменты из балета "Семь красавиц" - "Вальс" и "Танец Аиши" доступны для прослушивания. А в живом исполнении произведения Гара Гараева можно послушать и в Филармонии, и в Театре оперы и балета, и даже на сцене Центра мугама. Кстати, если вы направитесь в Филармонию сегодня вечером, то сможете услышать романсы композитора в исполнении заслуженной артистки Фариды Мамедовой и камерного оркестра им. Г. Гараева.

А эти произведения, мы уверены, слушать будете на репите.

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Франгиз Агаларова

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