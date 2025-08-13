13 августа 2025

13 августа 2025 11:45

Названа лучшая одежда для сна в жару

Врач Альваро Фернандес заявил, что неправильная одежда может испортить сон летом. Об этом он рассказал изданию Vanitatis, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В жару стоит спать в одежде, сделанной из дышащих тканей, поскольку они помогают отводить пот и способствуют его испарению", - пояснил Фернандес. В качестве одного из оптимальных вариантов он назвал хлопок.

Также, продолжил медик, хорошая ткань поглощает часть тепла и рассеивает его, поэтому кожа остается прохладной. По его словам, лучше один раз сходить в магазин и выбрать правильную пижаму, нежели постоянно просыпаться посреди ночи, чтобы сменить постельное белье.

Таким образом, в одежде спать гораздо полезнее, нежели голышом, даже если человек чувствует, что она ему мешает, заключил Фернандес.


