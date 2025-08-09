Врач рассказал об отличиях панической атаки и сердечного приступа

Несмотря на схожую симптоматику инфаркта и панической атаки, их можно отличить между собой по характеру боли и длительности приступа.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.ru" рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

"Паническая атака, как правило, развивается при отсутствии какого-то внешнего воздействия. <...> Боль может сопровождаться головокружением. И самое важное, это ощущение нехватки воздуха. При этом может быть сердцебиение, учащенный пульс", - описал симптоматику панической атаки врач.

Однако такое состояние при панической атаке проходит где-то через пять минут. Чего не скажешь про сердечный приступ, который может длиться более 20 минут и привести к инфаркту.

"При сердечном приступе боль в сердце ангинозная - давящая, сжимающая, за грудиной. Она может сопровождаться одышкой, пульс может учащаться или замедляться, возможны перебои в работе сердца. Еще один характерный симптом - обильный холодный пот", - пояснил Карпенко.