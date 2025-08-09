9 августа 2025

9 августа 2025 18:38

Врач рассказал об отличиях панической атаки и сердечного приступа

Несмотря на схожую симптоматику инфаркта и панической атаки, их можно отличить между собой по характеру боли и длительности приступа.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.ru" рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

"Паническая атака, как правило, развивается при отсутствии какого-то внешнего воздействия. <...> Боль может сопровождаться головокружением. И самое важное, это ощущение нехватки воздуха. При этом может быть сердцебиение, учащенный пульс", - описал симптоматику панической атаки врач.

Однако такое состояние при панической атаке проходит где-то через пять минут. Чего не скажешь про сердечный приступ, который может длиться более 20 минут и привести к инфаркту.

"При сердечном приступе боль в сердце ангинозная - давящая, сжимающая, за грудиной. Она может сопровождаться одышкой, пульс может учащаться или замедляться, возможны перебои в работе сердца. Еще один характерный симптом - обильный холодный пот", - пояснил Карпенко.


Просмотров: 111

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 мая 12:16

  • 1 495
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 3 596
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 2 815
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 4 547
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 12 534
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 11 285
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 15 408
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 14 782
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 13 797
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 10 562
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения