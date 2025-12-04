Диетолог раскритиковал новую «планетарную диету»

Диетолог Роман Пристанский высказался против новой "планетарной диеты", указав на климатические и культурные особенности разных регионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с "Радио 1" он отметил, что исключить красное мясо из рациона жителей Якутии и других северных регионов невозможно, поскольку это может привести к вырождению целых народов.

Эксперт подчеркнул, что потребности в питании сильно зависят от климата и универсальных решений здесь быть не может. Он также выразил сомнение в том, что животноводство является главным экологическим вредителем, отметив, что повсеместный переход на растительную пищу и рост ее потребления могут приносить не меньший ущерб - вопрос, по его словам, заключается в рациональном использовании ресурсов.

Вместо крайних мер нутрициолог предложил опираться на сбалансированный и разнообразный рацион, адаптированный к реальным условиям жизни людей.