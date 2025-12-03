Ученые выяснили, какие супруги чаще уходят из жизни друг за другом

Внезапная смерть партнера в результате несчастного случая повышает риск смерти для оставшегося в живых мужчины или женщины сильнее, чем утрата из-за болезни. К такому выводу пришли ученые из Университета Оулу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в Journals of Gerontology, Series B.

Ученые проанализировали данные 318 351 человека в возрасте 40-65 лет, состоявших в гражданском или официальном браке. За участниками наблюдали с 1995 по 2020 год. Исследователи сравнивали показатели смертности в течение 20 лет после смерти партнера с аналогичными данными людей, чьи партнеры оставались живы.

Результаты показали: смерть в результате несчастного случая существенно увеличивает риск раннего ухода из жизни оставшегося партнера. Этот эффект был выражен среди тех, кто находился в официальном браке.

Исследователи отмечают, что люди, проживающие в неофициальном браке, обычно сталкиваются с большей финансовой нестабильностью и меньшей правовой защитой после потери партнера.

"Это может объяснять, почему их риск смертности выше, особенно после неожиданной утраты", - говорит доцент Марко Корхонен из Школы бизнеса Университета Оулу.

Он подчеркивает, что выявленная закономерность - более сильный эффект случайной смерти именно среди сожительствующих пар - является новой и требует дальнейшего изучения роли социально-экономических факторов.

Авторы также обнаружили, что вступление в новые отношения снижает риск смерти по сравнению с длительным одиночеством. Особенно выраженный защитный эффект наблюдается у официального брака - как для женщин, так и для мужчин.