3 декабря 2025

3 декабря 2025 09:58

Ученые выяснили, какие супруги чаще уходят из жизни друг за другом

Внезапная смерть партнера в результате несчастного случая повышает риск смерти для оставшегося в живых мужчины или женщины сильнее, чем утрата из-за болезни. К такому выводу пришли ученые из Университета Оулу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в Journals of Gerontology, Series B.

Ученые проанализировали данные 318 351 человека в возрасте 40-65 лет, состоявших в гражданском или официальном браке. За участниками наблюдали с 1995 по 2020 год. Исследователи сравнивали показатели смертности в течение 20 лет после смерти партнера с аналогичными данными людей, чьи партнеры оставались живы.

Результаты показали: смерть в результате несчастного случая существенно увеличивает риск раннего ухода из жизни оставшегося партнера. Этот эффект был выражен среди тех, кто находился в официальном браке.

Исследователи отмечают, что люди, проживающие в неофициальном браке, обычно сталкиваются с большей финансовой нестабильностью и меньшей правовой защитой после потери партнера.

"Это может объяснять, почему их риск смертности выше, особенно после неожиданной утраты", - говорит доцент Марко Корхонен из Школы бизнеса Университета Оулу.

Он подчеркивает, что выявленная закономерность - более сильный эффект случайной смерти именно среди сожительствующих пар - является новой и требует дальнейшего изучения роли социально-экономических факторов.

Авторы также обнаружили, что вступление в новые отношения снижает риск смерти по сравнению с длительным одиночеством. Особенно выраженный защитный эффект наблюдается у официального брака - как для женщин, так и для мужчин. 


Просмотров: 154

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

20 ноября 16:00

  • 774
Психолог раскрыл главный фактор прочных отношений

Отношения

10 июля 09:15

  • 2 875
Судебные материалы раскрыли девушке шокирующую правду о ее бойфренде

Отношения

16 мая 17:29

  • 3 430
Сколько медработников привлекли к сертификационному экзамену в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 5 854
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 12 542
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 14 270
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 15 970
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 11 481
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 15 170
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 12 228
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта