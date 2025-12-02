2 декабря 2025

2 декабря 2025 09:27

Названо количество родов, которое повышает риск рака шейки матки

Большое количество родов - три и более - повышают риски развития рака шейки матки, рассказала "Газете.Ru" главный специалист по акушерству и гинекологии сети клиник "Будь Здоров", врач - акушер-гинеколог клиники "Будь Здоров" на Сущевском Валу Надежда Петрунина, передает Day.Az.

"В первую очередь в группе риска оказываются женщины, инфицированные ВПЧ, девушки, которые начинают половую жизнь в раннем возрасте или имеют много половых партнеров, курящие, а также находящиеся в состоянии иммунодефицита (например, ВИЧ или супрессивная терапия после трансплантации органов). Кроме того, женщины, не использующие барьерные методы контрацепции, имеют повышенный риск развития инфекций, которые ослабляют защитные механизмы шейки матки от ВПЧ. Большое количество родов (три и более) или частые хирургические вмешательства на шейке матки также увеличивают риск", - объяснила врач.

Доктор также подчеркнула, что при раке шейки матки у большинства женщин не будет никаких симптомов на ранних стадиях.

"Есть ряд неспецифических жалоб. Например, контактные кровянистые выделения, неприятный запах или изменение характера выделений (белые, желтоватые, зеленоватые). Но нужно понимать, что эти симптомы далеко не всегда связаны с раком шейки. Главный вывод в том, что специфических признаков для рака шейки матки нет, поэтому регулярные обследования у специалиста особенно важны. Они помогут выявить изменения на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно", - рассказала врач.

Чтобы предотвратить развитие рака шейки матки, важно регулярно проходить онкоскрининг. Он включает в себя два анализа: жидкостную цитологию и анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ).


