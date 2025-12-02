2 декабря 2025

2 декабря 2025 16:22

Врачи рассказали о пользе одного утреннего ритуала

Стакан теплой воды натощак может помочь здоровью желудка и укрепить иммунитет, заверили специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о пользе этого утреннего ритуала врачи рассказали в беседе с изданием UfaTime.ru.

По словам экспертов, теплая вода запускает пищеварение. Это происходит благодаря тому, что она мягко стимулирует работу кишечника, улучшает перистальтику и способствует легкому очищению. Кроме того, теплая вода стимулирует выработку желудочного сока, что готовит желудок к завтраку.

Врачи добавили, что регулярное употребление теплой воды также улучшает кровообращение и ускоряет обмен веществ, что благотворно сказывается на работе иммунной системы. Помимо этого, вода помогает сделать кожу более гладкой и увлажненной, уменьшает дискомфорт в животе и облегчает симптомы гастрита.

Тем, кто хочет обзавестись полезной привычкой выпивать стакан теплой воды натощак, врачи посоветовали начинать с небольшого объема воды и постепенно доводить его до полного стакана.


Просмотров: 139

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 11:24

  • 2 904
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 14:25

  • 2 694
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 5 183
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 7 209
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 5 412
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 5 070
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 4 675
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 4 800
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 5 258
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 5 484
Диета на гречке: из Греции — для грации!