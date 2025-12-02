Стал известен простой способ уменьшить боль в пояснице

Австралийские ученые выяснили, что людям с хронической болью в пояснице может помочь удивительно простой подход - повторное обучение самым базовым движениям, которыми владеет любой младенец: перекатам, ползанию, вставанию на четвереньки и глубоким приседам. Исследование Университета Южной Австралии показало, что такая 12-недельная программа, названная Motum, уменьшает боль, улучшает равновесие и возвращает людям уверенность в собственном теле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, работа опубликована в Musculoskeletal Science and Practice (MSP).

Motum разработали физиотерапевты из Аделаиды. Первые недели участники выполняли только безопасные движения на полу, чтобы заново "настроить" работу мышц и суставов. Затем нагрузка росла - упражнения усложнялись, но всегда адаптировались под каждого. Метод сочетает простую лекционную часть о природе боли и очные занятия с инструктором, который корректирует движения в режиме реального времени.

По словам исследователей, многие люди с хронической болью начинают избегать наклонов, поворотов и других естественных движений из-за страха ухудшения состояния. Но именно это избегание часто усугубляет проблему - тело "зажимается", а боль становится постоянной.

Авторы отмечают, что Motum не требует сложного оборудования и подходит людям любого возраста и уровня физподготовки. Хотя исследование пока небольшое, результаты выглядят многообещающе: подобные программы могут стать важной частью терапии хронической боли, особенно для тех, кому не подходят привычные силовые или интенсивные тренировки.