Невролог назвала причину тряски ногой за столом

Многие люди имеют привычку трясти ногой, сидя за столом. Обычно это не доставляет дискомфорта и не вызывает опасений, но иногда может быть маркером определенных проблем со здоровьем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом рассказала врач-невролог "СМ-Клиника" Марианна Джикия.

"Одной из таких проблем может быть синдром беспокойных ног (СБН) - это неврологическое расстройство, главное отличие которого - неприятные ощущения в ногах <...>, которые вызывают непреодолимое желание двигать ногами. Эти симптомы проявляются или усиливаются в состоянии покоя, ослабевают при движении, наиболее выражены вечером и ночью", - рассказала она в беседе с "Газетой.Ru"

Невролог утверждает, что у этих непроизвольных движений могут быть самые разные причины: их можно условно поделить на психологические и физиологические. Особенно врач выделяет стресс и тревогу - движение ногой помогает снять мышечное напряжение и снизить уровень кортизола, а также помогает сконцентрироваться на задаче. Помимо этого, привычка трясти ногой может сформироваться в связи с недостатком движения. По словам врача, длительная сидячая работа ухудшает кровоток в конечностях и малом тазу, а тряска ногой вместо полноценной разминки избавляет от необходимости вставать с места.

"Еще одна возможная причина - избыток кофеина, который, как и другие стимуляторы, могут усилить нервное возбуждение, мышечный тремор и чувство тревоги, что непроизвольно приводит к подобным движениям. Помимо этого, монотонное движение помогает мозгу переключиться с тревожных мыслей и успокоить нервную систему - таким образом организм старается помочь себе", - добавила Джикия.

Тем не менее врач предупреждает: в некоторых случаях привычка может быть проблемой со здоровьем, которая требует лечения. По словам невролога, в некоторых случаях подобные движения могут быть связаны с проявлениями синдрома Туретта, синдрома беспокойных ног или некоторыми видами тремора.

Невролог советует обратить внимание на то, в какой ситуации начинается неосознанная тряска ногой. Важно найти первопричину: выпили много кофе, испытываете тревогу или просто засиделись на месте. Также врач призывает регулярно практиковать физические нагрузки, направленные на расслабление. Растяжка, недолгие прогулки и гимнастика помогут снять напряжение и понизить тревожность. Помимо этого, специалист отмечает важность контроля над количеством потребляемого ежедневно кофеина: стоит сократить количество выпиваемых напитков вроде кофе, крепкого чая и энергетиков. Наконец, врач предлагает отвлечь себя другой привычкой. Можно использовать тактильные отвлекающие средства - например, игрушки-антистресс.

"В большинстве случаев привычка трясти ногой - это безвредный способ саморегуляции организма. Обратиться к неврологу стоит тогда, когда вы замечаете неприятные ощущения в ногах, которые вынуждают вас двигаться, и если симптомы особенно сильно проявляются вечером и мешают заснуть", - резюмировала Джикия.