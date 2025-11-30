30 ноября 2025

30 ноября 2025 10:51

Как ИИ поможет в составлении базового гардероба?

Искусственный интеллект (ИИ) может проанализировать параметры тела пользователя и составить для него индивидуальный гардероб.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в беседе с kp.ru рассказала экстраординарный стилист-технолог Екатерина Николаева.

Специалист объяснила, что искусственный интеллект способен распознать ключевые параметры тела человека и с точностью определить тип его фигуры. Он также может проанализировать образ жизни пользователя, его личные предпочтения и определить время года. На основе полученной информации ИИ формирует индивидуальную базовую капсулу, в которой все вещи будут сочетаться друг с другом.

"Уже есть мобильные приложения, которые могут помочь и с подбором обуви. Алгоритм анализирует соотношение длины ноги и стопы, чтобы рекомендовать модели, которые визуально балансируют силуэт", - рассказала Николаева.

По ее словам, цифровой гардероб поможет людям стильно выглядеть и совершать только необходимые покупки, избегая импульсивных трат. Благодаря такому методу сократятся перепроизводство и объем текстильных отходов, добавила стилист. 


Просмотров: 97

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 2 502
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 2 518
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 3 608
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 4 008
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 3 705
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 6 656
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 7 293
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 8 956
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 14 386
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 13 093
Самая модная обувь осени 2022 года