Как ИИ поможет в составлении базового гардероба?

Искусственный интеллект (ИИ) может проанализировать параметры тела пользователя и составить для него индивидуальный гардероб.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в беседе с kp.ru рассказала экстраординарный стилист-технолог Екатерина Николаева.

Специалист объяснила, что искусственный интеллект способен распознать ключевые параметры тела человека и с точностью определить тип его фигуры. Он также может проанализировать образ жизни пользователя, его личные предпочтения и определить время года. На основе полученной информации ИИ формирует индивидуальную базовую капсулу, в которой все вещи будут сочетаться друг с другом.

"Уже есть мобильные приложения, которые могут помочь и с подбором обуви. Алгоритм анализирует соотношение длины ноги и стопы, чтобы рекомендовать модели, которые визуально балансируют силуэт", - рассказала Николаева.

По ее словам, цифровой гардероб поможет людям стильно выглядеть и совершать только необходимые покупки, избегая импульсивных трат. Благодаря такому методу сократятся перепроизводство и объем текстильных отходов, добавила стилист.