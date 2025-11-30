Эксперты рассказали о причинах мигрени

Мигрень занимает третье место по распространенности среди заболеваний в мире, при этом в России от нее страдает около 17% населения. Она проявляется сильными приступами головной боли, которые могут приобретать хронический характер.

Как передает Day.Az, об этом рассказал невролог-вертебролог Андрей Ратинов "Газете.Ru".

"Наиболее выраженные спазмы я наблюдаю у людей, живущих в условиях хронического напряжения. У женщин часто встречаю так называемый "компьютерно-сумочный" вариант: рабочая поза плюс ежедневная сумка на одном плече - прямой путь к постоянному спазму", - пояснил Ратинов.

Он отметил, что одной из скрытых причин мигрени могут быть шейные спазмы, вызывающие отраженную боль, которая начинается в области шеи и усиливается при поворотах или наклонах головы. Часто такая боль бывает односторонней и сопровождается напряжением в затылке или ощущением "тяжелой головы".

По его словам, мышечное перенапряжение шеи и головные боли могут возникать из-за неподходящей подушки. Если она слишком высокая или слишком мягкая, шея остается в неудобном положении во время сна, мышцы работают вместо отдыха, что постепенно формирует микроспазмы.

Ратинов отмечает, что у большинства пациентов корректировка позы сна и смена подушки помогает значительно снизить частоту головных болей.

Категорийный менеджер компании ORMATEK Марина Власова добавила, что при выборе подушки важно учитывать высоту и жесткость, а также наполнитель, который должен поддерживать шею в правильном положении, предупреждая спазмы.