Стал известен неочевидный фактор развития аутизма у детей

Длительные нарушения работы щитовидной железы у женщины еще до наступления беременности могут существенно повышать риск развития расстройств аутистического спектра (РАС) у ребенка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, к такому выводу пришли исследователи Университета имени Бен-Гуриона в Негеве, чья работа опубликована в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Ученые проанализировали более 51 тысячи случаев рождения детей, сопоставив данные о гормональном фоне матерей с последующими диагнозами РАС у их потомства.

Выяснилось, что само по себе нарушение гормонов во время беременности, если оно обнаружено впервые и эффективно корректируется, не увеличивает риск развития расстройств. Но если сбой в выработке тиреоидных гормонов возник еще до беременности и сохранялся по меньшей мере один или два триместра, вероятность развития РАС у ребенка возрастала более чем вдвое.

Особенно сильная связь наблюдалась при сниженной функции щитовидной железы - состоянии, при котором организм будущей матери недополучает гормоны, критически важные для формирования мозга плода. Авторы подчеркивают: именно продолжительность и необратимость дисфункции, а не сам факт ее наличия, оказываются ключевым фактором риска.

Исследователи делают вывод, что регулярный контроль гормонов щитовидной железы до и во время беременности - важная мера, способная снизить вероятность развития РАС у детей. Работа подчеркивает необходимость точной диагностики и своевременного лечения даже "незначительных" нарушений, которые женщины могут даже не ощущать.


