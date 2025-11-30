Психотерапевт назвал главные причины измен

Главными причинами измен могут стать попытки обратить на себя внимание партнера или спровоцировать его, рассказала "Ленте.ру" семейный психотерапевт Татьяна Поддубная, передает Day.Az.

"Измена может быть способом докричаться в отношениях, когда другие инструменты перестают работать, - сказала эксперт. - Когда человек в паре чувствует себя униженным, одиноким, он может начать искать что-то на стороне, что компенсировало бы то, чего не хватает в браке. Но, как ни странно, это именно способ докричаться и сохранить отношения".

Есть, по словам психотерапевта, и люди, которые в принципе не могут существовать в паре и создают треугольники - это может быть следствием нездоровых отношений между отцом и матерью в родительской семье.

"Бывает так, что ребенок оказывается втянут в такую семейную ситуацию, где он становится как бы третьим в отношениях родителей. Это называется инцестуозные отношения, но это не буквально про инцест, секс, - уточнила Поддубная. - С 3 до 7 лет ребенок воспринимает родителя противоположенного пола как мужчину или как женщину. И, к примеру, когда отец воспринимает мать не как женщину, а как кухарку, у него не складывается конкуренция с сыном. В итоге ребенок не перерастает этот период, а мать так и остается в восприятии именно женщиной".

Дети, втянутые в такие треугольники, по словам специалистки, нередко оказываются неспособны создавать стабильные полноценные отношения - им необходим кто-то третий.

Другой причиной измен, озвученной Поддубной, является взаимная провокация - неверность становится демонстративной, а партнеры пытаются продемонстрировать свою востребованность.

"Это тоже такой травматичный момент. Рано или поздно кто-то один ломается. Это такой неосознанный способ что-то донести через деструкцию, провокацию", - сказала психотерапевт.