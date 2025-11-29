Названы способные замедлять старение сердца продукты

Регулярное употребление чая, кофе, ягод, орехов, цельных зерен и оливкового масла может заметно снизить долгосрочный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, к такому выводу пришли исследователи из King's College London, проанализировав данные более 3,1 тысячи взрослых из когорты TwinsUK в течение 11 лет и опубликовав результаты в BMC Medicine.

Ученые использовали новый "полифенольный индекс" - оценку рациона на основе 20 богатых полифенолами продуктов, от какао и ягод до орехов и цельнозерновых. Люди с более высокими показателями имели более здоровые уровни давления и холестерина, включая повышенный "хороший" HDL.

Впервые исследователи также проанализировали сотни метаболитов полифенолов в моче - биомаркеры, которые подтверждают реальное потребление растительных соединений. Участники с более высоким уровнем этих метаболитов демонстрировали более низкие показатели сердечно-сосудистого риска.

Авторы подчеркивают: даже небольшие, но устойчивые изменения - например, чашка чая и горсть ягод в день - могут замедлить возрастной рост риска сердечно-сосудистых болезней. Однако они призывают к дополнительным интервенционным исследованиям, чтобы подтвердить причинно-следственную связь.