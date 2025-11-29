29 ноября 2025

29 ноября 2025 16:16

Врач указала на пользу витамина С в укреплении иммунитета

Врач Екатерина Дмитренко рассказала, как витамин С укрепляет иммунитет в сезон простуд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с агентством RuNews24.ru она напомнила, что человек не может синтезировать витамин C, поэтому его важно регулярно получать с пищей или добавками. Она отметила, что витамин укрепляет защитные функции организма, поддерживает работу иммунных клеток, действует как антиоксидант и помогает в регенерации тканей. По ее словам, особенно часто дефицит встречается у курильщиков, людей с низким потреблением свежих овощей и фруктов, пожилых и пациентов с хроническими заболеваниями.

Врач назвала лучшими источниками витамина C цитрусовые, киви, клубнику, шиповник, болгарский перец, брокколи и зелень, добавив, что тепловая обработка снижает содержание витамина, пишет RT. Если рацион не покрывает потребности, она рекомендовала рассмотреть добавки, включая натуральные экстракты и липосомальные формы, но выбирать их у проверенных производителей.

Дмитренко подчеркнула, что существуют верхние допустимые нормы потребления витамина для разных возрастов и превышать их без консультации специалиста не стоит из-за риска побочных эффектов. Она подчеркнула, что полноценное питание должно оставаться основным источником витамина C, а добавки могут быть полезны людям из группы риска, но дозировку желательно согласовать с врачом.


Просмотров: 120

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 1 418
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 725
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 895
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 4 076
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 783
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 13 890
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 460
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 635
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 962
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 023
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева