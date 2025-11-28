28 ноября 2025

28 ноября 2025 10:21

Названа самая модная одежда для встречи Нового года

Стилист Александр Рогов назвал самую модную одежду для встречи Нового года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующей информацией он поделился в своем Telegram-аккаунте, который насчитывает 185 тысяч подписчиков.

Эксперт проанализировал предложенные брендами товары и отследил тренд на бархат. По этой причине он посоветовал присмотреться к бархатным костюмам, платьям, жакетам или пальто, которые будут удачно смотреться на вечеринке, ужине и корпоративе.

"Если вы купите наряд из бархата для главной ночи в году, то знайте, что вещи из этого богатого материала можно будет интегрировать и в более повседневные образы", - уточнил специалист.

По его словам, бархатные брюки или юбку можно приглушить трикотажем или фанатской футболкой. Жакет или халат из мягкого плюша Рогов порекомендовал сочетать с джинсами или классическими брюками.


Просмотров: 156

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 2 486
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 2 501
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 3 589
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 3 989
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 3 687
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 6 639
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 7 274
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 8 940
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 14 368
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 13 074
Самая модная обувь осени 2022 года