Названа самая модная одежда для встречи Нового года

Стилист Александр Рогов назвал самую модную одежду для встречи Нового года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующей информацией он поделился в своем Telegram-аккаунте, который насчитывает 185 тысяч подписчиков.

Эксперт проанализировал предложенные брендами товары и отследил тренд на бархат. По этой причине он посоветовал присмотреться к бархатным костюмам, платьям, жакетам или пальто, которые будут удачно смотреться на вечеринке, ужине и корпоративе.

"Если вы купите наряд из бархата для главной ночи в году, то знайте, что вещи из этого богатого материала можно будет интегрировать и в более повседневные образы", - уточнил специалист.

По его словам, бархатные брюки или юбку можно приглушить трикотажем или фанатской футболкой. Жакет или халат из мягкого плюша Рогов порекомендовал сочетать с джинсами или классическими брюками.