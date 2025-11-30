Врач предупредила о риске при использовании некачественных липолитиков

Интерес к липолитикам за последний год заметно увеличился. Прибегают к ним, чтобы добиться более четких стройных очертаний лица и тела. Однако можно столкнуться и с серьезными последствиями, используя этот препарат.

Как передает Day.Az, в каких случаях стоит насторожиться, "Известиям" рассказала врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова.

"Для лица липолитики используются, чтобы уменьшить носогубные складки, скорректировать контур лица, уменьшить брови и зону второго подбородка. По телу применяют либо для уменьшения жировых ловушек ("ушки", живот, бока, зона над коленями), либо для общего уменьшения объемов тела, подчеркивания силуэта", - объяснила она.

Липолитики - это инъекционные препараты, которые вводятся в проблемные зоны для уменьшения локальных жировых отложений. Работают они через запуск липолиза, то есть через расщепление жировых клеток. Активные компоненты препаратов воздействуют на мембраны клеток, нарушая их целостность. Это приводит к высвобождению содержимого из клеток. Продукты распада транспортируются через кровоток в печень, где подвергаются переработке и естественным путем выводятся из организма через кровеносную и лимфатическую системы.

"Проблема в том, что покупают липолитики часто на маркетплейсах, где в целом сложно определить оригинальность медицинского препарата. К тому же официально зарегистрированных препаратов для инъекционного липолиза в России всего несколько. Самостоятельное введение препарата или процедуры в салонах красоты у косметологов без медицинского образования сопряжены с высокими рисками для здоровья", - предупредила врач.

Самым распространенными являются образование бугристостей, неровностей, уплотнения, воспаление в месте введения. При индивидуальной непереносимости возможны аллергические реакции. При неправильной технике введения высоки риски повреждения глубоких структур, отеков. При больших дозировках и использовании некачественных препаратов возможна общая нагрузка на органы выведения и интоксикация организма.

Как и любой другой препарат, липолитики имеют целый ряд противопоказаний, среди них сахарный диабет, воспалительные процессы в зонах введения липолитиков, патологии почек и печени, аутоиммунные заболевания, прием антикоагулянтов, неврологические заболевания и т.д.

Инъекционные процедуры требуют знания анатомии человека, расположения сосудов, ведь любая ошибка может привести к самым удручающим последствиям. Поэтому любые эстетические инъекционные процедуры должны проводиться только в условиях клиники врачом с высшим медицинским образованием.

"Также нужно понимать, что липолитики могут корректировать проблемные зоны, но не обеспечат общего похудения. Снизить вес можно только при сбалансированной диете, активном образе жизни, снижении уровня стресса. Липолитики не обеспечат быстрое похудение", - обратила внимание Омарова.

Результаты проявляются приблизительно через 2-2,5 недели, а максимально возможный результат достигается примерно через 6-8 сеансов, которые должны проводиться с интервалом 10-14 дней. Одним из комплексных решений в борьбе за более четкие контуры лица, уменьшение локальных жировых отложений на лице и на теле может стать аппаратная косметология. Аппараты позволяют компактизировать жировые пакеты, подтянуть контуры лица и тела через лимфодренаж и стимуляцию синтеза коллагена - то есть прорабатывать более глубокие слои кожи, получать более мощный омолаживающий лифтинг-эффект. Косметолог также отметила, что такой вариант не имеет такого большого количества противопоказаний, как липолитики.