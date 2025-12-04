4 декабря 2025

4 декабря 2025 16:40

Российский стилист назвал самую стильную сумку для Нового года

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов, назвал самую стильную сумку 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Продолжаю собирать для вас Новогодние образы.Сделал для список симпатичных маленьких сумочек для главной ночи года от локальных марок! А еще такие сумочки - отличная идея для подарка! - написал Рогов.

Несколько недель назад Александр Рогов рассказал, что дубленка из овчины является лучшей верхней одеждой на зиму. Ведущий "Модного приговора"также рекомендовал обратить внимание на бомбер, укороченную двустороннюю куртку без воротника, бушлат средней длины или однобортное пальто. По его словам, в такой одежде будет не только тепло, но и красиво. 


