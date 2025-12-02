Стилист рассказала, в чем встречать Новый год 2026

Наряды для грядущей новогодней ночи должны соответствовать символу 2026 года - Огненной Лошади.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом радио Sputnik рассказала стилист Мария Сатлейкина.

Эксперт поделилась, что одним из главных трендов этого сезона стали кожаные пиджаки и костюмы с выраженными плечами, юбки и тренчи, а также кружево и полупрозрачные ткани.

"Горошек - тренд, который тянется еще с лета, это не просто милый винтаж, это горошек с характером, яркие сочетания цветов, крупные точки, неожиданные пропорции. Также актуальна обувь выше колена и аксессуары, например, крупные ремни. Объемные шарфы и воротники добавляют драматичности", - объяснила специалист.

Стилист посоветовала присмотреться к нарядам коричневых или карамельных цветов. Кроме того, можно выбрать одежду оттенка металлика, а также глубоком синем и индиго. По словам эксперта, эти цвета идеально подойдут для платьев, костюмов, бархата и атласа. Помимо этого, актуальны будут изумрудный хвойный, зеленый и глубокий зеленый цвета, с которыми хорошо сочетаются вишневые и бордовые оттенки. А тем, кто хочет создать более светлый и сияющий образ, Сатлейкина посоветовала присмотреться к молочному, сливочному и оттенку шампань.

"В год Лошади не нужно выбирать наряды с неоновыми оттенками. Это слишком агрессивно и выбивается из природной символики лошади. Также не рекомендую надевать угольно-черный тотал лук, потому что может выглядеть очень мрачно", - предупредила специалист.

Антитрендами также будут гладкие, трикотажные вещи без текстуры или деталей, спортивные костюмы и мини-юбки без структуры.