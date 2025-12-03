3 декабря 2025

3 декабря 2025 10:05

Сумка популярного модного бренда оказалась опасной для здоровья

Популярный британский бренд River Island снял с продажи сумку, поскольку она оказалась опасной для здоровья.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает GB News.

Речь идет о розовой сумке Pink Floral Droplet Bucket Handbag, оформленной золотистой ручкой. Именно в этой части изделия было обнаружено опасное количество свинца. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (OPSS) призвало клиентов модной марки отказаться от использования сумки и вернуть ее в магазин. "Воздействие свинца может вызвать широкий спектр неблагоприятных последствий, включая повреждение почек и системы кровообращения", - говорится в отчете.

Представители OPSS также подчеркнули, что свинец в больших количествах особенно опасен для беременных женщин и маленьких детей.

Компания River Island, в свою очередь, признала нарушения и сняла с производства данную сумку. "В рамках нашей постоянной приверженности качеству продукции и безопасности клиентов мы решили отозвать этот товар после того, как в ходе комплексной проверки было выявлено, что уровень свинца в ручке превышает допустимые нормы", - заявили руководители бренда.


