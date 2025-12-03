3 декабря 2025

3 декабря 2025 10:00

Визажист объяснила, как сделать макияж для образа с очками

При создании макияжа важно учитывать наличие очков, поскольку они создают дополнительную архитектуру вокруг глаз и создают дополнительные тени.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом Pravda.Ru рассказала косметолог и визажный эксперт Валерия Ромашина.

"Оправа - это рамка, которая задает тон всей композиции лица. Если она контрастная, макияж должен поддерживать этот ритм. Если мягкая и прозрачная - взгляд требует тонких дымчатых решений. Игнорировать оправу - значит игнорировать половину визуального воздействия", - подчеркнула эксперт.

По ее словам, для создания гармоничного образа важно следить и за тем, чтобы очки подходили бровям. Для яркой оправы лучше подойдут мягкие брови, для мягкой оправы - акцентные, заключила Ромашина. 


