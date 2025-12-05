5 декабря 2025

5 декабря 2025 15:13

Названа редкая причина необъяснимого набора веса

В большинстве случаев появление избыточного веса связано с неправильным питанием и недостатком физической активности, однако в некоторых случаях эта проблема может быть обусловлена гормональными нарушениями, заявила эндокринолог медицинской компании "СберЗдоровье" Вероника Неудахина. Эту редкую причину необъяснимого набора веса она назвала "Ленте.ру", передает Day.Az.

Врач подчеркнула, что ситуации, когда лишний вес спровоцирован гормональными нарушениями, встречаются редко. В этом случае гормональный дисбаланс может быть обусловлен, например, опухолями надпочечников или гипофиза, из-за которых в кровь выделяется большое количество кортизола - гормона стресса.

"Хронически повышенный уровень кортизола нарушает процесс метаболизма жировой ткани, вызывая изменение распределения жировых отложений: они начинают накапливаться преимущественно в области лица, шеи, верхней части спины и в области живота, при этом верхние и нижние конечности остаются стройными", - уточнила доктор.

Также, по ее словам, значительное влияние на прибавку массы тела вследствие гормонального нарушения может оказывать и длительно нелеченый гипотиреоз - заболевание, характеризующееся сниженной функцией щитовидной железы. Еще одной причиной лишнего веса врач назвала инсулиному - редко встречающуюся опухоль поджелудочной железы, из-за которой орган начинает вырабатывать избыточное количество гормона инсулина.

При этом доктор отметила, что мнение, будто снижение выработки половых гормонов, например, тестостерона или эстрогена, провоцирует увеличение массы тела, не соответствует действительности.


Просмотров: 116

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 1 488
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 792
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 954
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 4 142
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 850
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 13 959
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 523
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 697
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 026
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 086
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева