Это заболевание все хуже поддается лечению, предупредили ученые

Во всем мире стремительно растет число случаев молочницы и других инфекций, вызываемых грибами рода Candida, которые перестают поддаваться стандартной терапии. Особенно ученых встревожило то, что устойчивость развивается у Candida albicans - основного возбудителя молочницы, от которой ежегодно страдают сотни миллионов женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал The Conversation.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), около 7% всех образцов Candida, выделенных из крови пациентов, уже не реагируют на флуконазол - основной препарат для лечения грибковых инфекций. Это означает, что даже обычная молочница все чаще требует альтернативных схем терапии, а тяжелые Candida-инфекции у людей с ослабленным иммунитетом становятся все труднее контролировать.

Отдельная проблема - рост числа рецидивирующей молочницы. Ею страдают около 138 млн женщин, и, по прогнозам, к 2030 году показатель вырастет до 158 млн человек.

Еще 20 лет назад устойчивость считалась редкостью. Но Candida albicans - чрезвычайно гибкий микроорганизм, способный быстро адаптироваться к лекарствам. За последние восемь лет исследования фиксируют устойчивый рост резистентности. В одной из недавних работ египетских врачей в 2024 году почти четверть клинических изолятов C. albicans оказалась нечувствительной к флуконазолу.

Рост устойчивости ускоряют неправильное применение препаратов, их избыточное использование в медицине и сельском хозяйстве, а также ограниченный набор эффективных противогрибковых средств. Свой вклад вносят и глобальные процессы: повышение температуры окружающей среды, экологический стресс и широкое применение фунгицидов. В таких условиях появляются особенно опасные виды - например, Candida auris, способная переживать воздействие сразу нескольких классов препаратов.

У здорового человека Candida обычно не вызывает проблем: микробиом контролирует ее рост. Но любые нарушения - курс антибиотиков, стресс, плохое питание, болезни - дают грибку шанс выйти из-под контроля.

Восстановление и поддержание здорового микробиома - один из эффективных способов профилактики. Эксперты советуют придерживаться разнообразного рациона, богатого клетчаткой, включать в питание ферментированные продукты, избегать избытка ультра-переработанной пищи, принимать антибиотики только по назначению и обсуждать с врачом использование пробиотиков и пребиотиков после курсов антибиотиков или при повторяющихся эпизодах молочницы.