4 декабря 2025

4 декабря 2025 15:55

Это заболевание все хуже поддается лечению, предупредили ученые

Во всем мире стремительно растет число случаев молочницы и других инфекций, вызываемых грибами рода Candida, которые перестают поддаваться стандартной терапии. Особенно ученых встревожило то, что устойчивость развивается у Candida albicans - основного возбудителя молочницы, от которой ежегодно страдают сотни миллионов женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал The Conversation.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), около 7% всех образцов Candida, выделенных из крови пациентов, уже не реагируют на флуконазол - основной препарат для лечения грибковых инфекций. Это означает, что даже обычная молочница все чаще требует альтернативных схем терапии, а тяжелые Candida-инфекции у людей с ослабленным иммунитетом становятся все труднее контролировать.

Отдельная проблема - рост числа рецидивирующей молочницы. Ею страдают около 138 млн женщин, и, по прогнозам, к 2030 году показатель вырастет до 158 млн человек.

Еще 20 лет назад устойчивость считалась редкостью. Но Candida albicans - чрезвычайно гибкий микроорганизм, способный быстро адаптироваться к лекарствам. За последние восемь лет исследования фиксируют устойчивый рост резистентности. В одной из недавних работ египетских врачей в 2024 году почти четверть клинических изолятов C. albicans оказалась нечувствительной к флуконазолу.

Рост устойчивости ускоряют неправильное применение препаратов, их избыточное использование в медицине и сельском хозяйстве, а также ограниченный набор эффективных противогрибковых средств. Свой вклад вносят и глобальные процессы: повышение температуры окружающей среды, экологический стресс и широкое применение фунгицидов. В таких условиях появляются особенно опасные виды - например, Candida auris, способная переживать воздействие сразу нескольких классов препаратов.

У здорового человека Candida обычно не вызывает проблем: микробиом контролирует ее рост. Но любые нарушения - курс антибиотиков, стресс, плохое питание, болезни - дают грибку шанс выйти из-под контроля.

Восстановление и поддержание здорового микробиома - один из эффективных способов профилактики. Эксперты советуют придерживаться разнообразного рациона, богатого клетчаткой, включать в питание ферментированные продукты, избегать избытка ультра-переработанной пищи, принимать антибиотики только по назначению и обсуждать с врачом использование пробиотиков и пребиотиков после курсов антибиотиков или при повторяющихся эпизодах молочницы. 


Просмотров: 146

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 1 479
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 783
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 947
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 4 135
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 841
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 13 950
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 516
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 688
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 019
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 078
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева