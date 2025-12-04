4 декабря 2025

4 декабря 2025 11:40

Ученые раскрыли причину неудач в поиске партнера

Люди, которые ходят на свидания, не понимая, какие отношения они хотят построить, чаще чувствуют одиночество и реже бывают довольны своей жизнью. К такому выводу пришли исследователи из Университета Макгилла. Работа опубликована в журнале Personal Relationships (PR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые изучили данные более 360 молодых людей, которые активно знакомились и встречались. В обоих исследованиях оценивали три показателя: уровень одиночества, удовлетворенность жизнью и так называемую "ясность отношений" - насколько человек понимает, чего именно он хочет от потенциального партнера. Этот термин предложила психолог Дита Кубин, соавтор работы.

В первом исследовании участники просто заполняли анкеты, оценивая свои текущие свидания. Во втором за ними наблюдали два месяца. Такой подход позволил понять: причина, по всей видимости, именно в отсутствии ясности, а не наоборот.

"Повторные измерения показали, что отсутствие ясности в отношении целей действительно предшествует росту одиночества, а не рождается из него", - объяснил ведущий автор работы, аспирант Катя Кредл.

По словам исследователей, возможных объяснений несколько. Люди с низкой "ясностью отношений" чаще соглашаются на встречи с неподходящими партнерами, что приводит к разочарованию и ощущению пустоты. Кроме того, в ситуации неопределенности они склонны воспринимать нейтральные сигналы как отвержение, что усиливает чувство одиночества.

Ученые также сравнили "ясность отношений" с другими психологическими характеристиками, например, удовлетворенностью жизнью в одиночестве, и обнаружили, что этот показатель описывает новую, ранее не фиксируемую область.

По данным канадских и американских опросов, около половины жителей этих стран в последние годы регулярно испытывают одиночество. Оно связано с повышенными рисками депрессии, тревожности, хронических заболеваний и снижением уровня жизни.

Романтические отношения часто служат ключевым источником социальной поддержки, и их отсутствие сильнее всего сказывается на тех, кто и без того чувствует себя одиноко.

Авторы работы надеются, что понимание собственных потребностей поможет людям улучшить качество жизни и снизить уровень одиночества. Сейчас команда планирует разработать методику, которая поможет людям яснее формулировать свои цели в отношениях.


