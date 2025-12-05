Создано антитело для борьбы с раком, поражающим молодых женщин

Ученые из Квинслендского университета создали антитело, которое "подсвечивает" агрессивные опухоли для иммунной системы. Это помогает эффективнее бороться с агрессивными видами рака - включая трижды негативный рак молочной железы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Molecular Therapy (MolT).

Ключевая мишень нового антитела - участок белка ROR1, характерного для многих злокачественных опухолей и практически отсутствующего в здоровых тканях.

Как отмечает руководитель исследования Фернандо Гимарайнш, антитело не только "узнает" раковые клетки, но и усиливает действие естественных киллеров (NK-клеток) - иммунных клеток, которые уничтожают опухоли. Наилучший результат ученые наблюдали при сочетании терапии антителом с блокадой TGF-β - сигнала, который помогает опухолям подавлять иммунный ответ.

Команда также создала "усиленные" NK-клетки, генетически модифицированные так, чтобы они не подавлялись TGF-β. Такие клетки эффективнее находили и уничтожали ROR1-положительные опухоли как в лабораторных экспериментах, так и в исследованиях на животных моделях.

Тройной негативный рак молочной железы чаще всего диагностируется у молодых женщин. Он остается одной из самых сложных для лечения форм - стандартных мишеней для терапии у заболевания мало, при этом опухоли развиваются быстро. По словам ученых, подход, сочетающий точечное антитело и усиленные NK-клетки, может стать основой нового поколения иммунотерапии.

По словам Гимарайнша, полученные данные создают основу для будущих клинических исследований. Если эффективность метода будет подтверждена на людях подтвердится людей, антитело может стать частью новых протоколов лечения с низким риском побочных эффектов.