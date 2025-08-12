Ученых встревожил рост опасного бессимптомного заболевания печени

Международная группа экспертов призвала удвоить уровень диагностики метаболически-ассоциированного стеатогепатита к 2027 году. Миллионы людей живут с заболеванием, не зная об этом, и теряют шанс на раннее вмешательство, которое могло бы предотвратить тяжелые осложнения и снизить расходы здравоохранения. Работа опубликована в журнале The Lancet Regional Health (LRH), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Более трети взрослого населения мира страдает от метаболически-ассоциированного стеатозного заболевания печени, а у 5% развивается его тяжелая форма - метаболически-ассоциированный стеатогепатит (МАС). Это опасное заболевание печени часто протекает бессимптомно до поздней стадии, когда может привести к циррозу или раку печени. Особенно подвержены риску люди с диабетом 2 типа, ожирением и другими метаболическими нарушениями.

Исследователи подчеркнули, что уже существуют эффективные неинвазивные методы диагностики и технологии на базе искусственного интеллекта, которые могут использоваться на уровне первичной медицинской помощи для выявления пациентов из группы риска. Также недавно одобрен новый препарат - но без своевременной диагностики пациенты не смогут им воспользоваться.

Эксперты настаивают на внедрении скрининга для групп риска, включении тестов печени в ежегодные медосмотры, пересмотре политики страхового возмещения и налаживании сотрудничества между терапевтами, эндокринологами, кардиологами и пациентскими организациями.

"Будущее борьбы с МАС - в профилактике, а не только в лечении. Мы должны находить пациентов на ранней стадии, пока еще возможно повлиять на исход болезни", - отметил профессор Джеффри Лазарус, ведущий автор работы.

Лазарус и его коллеги рекомендуют разработать стратегию, включающую создание реестра заболевания, повышение квалификации врачей, внедрение автоматической диагностики на первичном уровне и развитие помощи на уровне сообществ.

С учетом того, что хронические заболевания печени по-прежнему исключены из глобальных программ борьбы с неинфекционными заболеваниями, эксперты призвали мировое сообщество не упустить момент. До заседания ООН по неинфекционным заболеваниям осталось меньше четырех месяцев - и, по мнению исследователей, самое время включить болезнь печени в глобальную повестку.