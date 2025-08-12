12 августа 2025

12 августа 2025 14:15

Названы опасные для здоровья предметы гардероба

Модный редактор портала The Sun Клемми Филдсенд совместно с экспертами назвала опасные для здоровья предметы гардероба. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь в список попала обувь на плоской подошве, в частности балетки и вьетнамки. Представительница Королевского колледжа подологии Эмма Макконнаки объяснила, что она может вызывать боль в своде стопы и пятках. При этом для тех людей, кто на протяжении дня долго стоит на ногах, такая обувь приводит к подошвенному фасцииту.

Гастроэнтеролог-диетолог Джули Томсон, в свою очередь, отметила джинсы с высокой талией из-за риска усугубления симптомов рефлюкса. "Если человек наденет джинсы с завышенной талией утром, то к концу дня может почувствовать себя некомфортно из-за вздутия живота", - пояснила специалист.

Скинни-джинсы, напротив, провоцируют недержание мочи. Эксперт по тазовому дну Стефани Тейлор утверждает, что длительное напряжение мышц живота при ходьбе в таких штанах может создать нагрузку на суставы и мышцы, вызывая боль и затрудненное дыхание.

Кроме того, в данном перечне оказалось корректирующее белье. Доктор Филиппа Кей отмечает, что утягивающие корсеты оказывают давление на желудок, вызывая тем самым рефлюкс и вздутие живота. Ее коллега, доктор Майкл Шактер, также упомянул тесные бюстгальтеры. По его словам, они способны нарушить кровоток. "Большая часть оставшейся жидкости отводится в лимфатические узлы вдоль грудины. Бюстгальтеры и другая тесная одежда могут препятствовать оттоку", - предупредил врач.

В заключение собеседники журналистки выделили сумки через плечо. Они считают, что ношение тяжелого аксессуара приводит не только к проблемам с плечами и спиной, но и к головным болям и артриту.


