Назван способ получить идеальный пресс за пять минут в день

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ получить идеальный пресс за пять минут в день. Ее слова приводит Men Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт предложила выполнять комплекс упражнений, состоящий из складки, медвежьей походки, скручиваний с касанием ноги и планки с прыжками. Она отметила, что каждое из упражнений направлено на проработку мышц живота и поддержание сердечно-сосудистой системы.

Ротач добавила, что важно выполнять упражнения регулярно и с правильной техникой для достижения заметного результата. Кроме того, необходим правильный рацион с дефицитом калорий для снижения жировой прослойки.