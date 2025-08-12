Назван неочевидный сигнал глубинных проблем в отношениях

Психотерапевт Фил Маклеод предупредил о неочевидном сигнале, указывающем на глубинные проблемы в отношениях. Свое мнение он высказал в беседе с Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Маклеод назвал отслеживание перемещений партнера с помощью специальных приложений тревожным сигналом. Подобные проверки вредят отношениям, поскольку чаще всего вызваны не искренней заботой, а недоверием, тревожностью и гиперконтролем, объяснил специалист.

Если же эта привычка становится слишком важной для одного или обоих партнеров, это свидетельствует о серьезных проблемах в отношениях, подчеркнул психотерапевт. "Когда отслеживание местоположения становится рутинным, ожидаемым или навязчивым действием, это часто указывает на то, что основы отношений - доверие, взаимоуважение и эмоциональная безопасность - утрачены", - объяснил он.

По словам Маклеода, желание контролировать каждый шаг партнера может быть продиктовано низкой самооценкой, боязнью предательства или травматичным опытом. Однако когда страх начинает преобладать над доверием, отношения могут из романтических превратиться в деловые, в которых нет места любови и эмоциональной близости.