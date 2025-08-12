12 августа 2025

12 августа 2025 11:56

Назван неочевидный сигнал глубинных проблем в отношениях

Психотерапевт Фил Маклеод предупредил о неочевидном сигнале, указывающем на глубинные проблемы в отношениях. Свое мнение он высказал в беседе с Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Маклеод назвал отслеживание перемещений партнера с помощью специальных приложений тревожным сигналом. Подобные проверки вредят отношениям, поскольку чаще всего вызваны не искренней заботой, а недоверием, тревожностью и гиперконтролем, объяснил специалист.

Если же эта привычка становится слишком важной для одного или обоих партнеров, это свидетельствует о серьезных проблемах в отношениях, подчеркнул психотерапевт. "Когда отслеживание местоположения становится рутинным, ожидаемым или навязчивым действием, это часто указывает на то, что основы отношений - доверие, взаимоуважение и эмоциональная безопасность - утрачены", - объяснил он.

По словам Маклеода, желание контролировать каждый шаг партнера может быть продиктовано низкой самооценкой, боязнью предательства или травматичным опытом. Однако когда страх начинает преобладать над доверием, отношения могут из романтических превратиться в деловые, в которых нет места любови и эмоциональной близости.


Просмотров: 149

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

10 июля 09:15

  • 1 165
Судебные материалы раскрыли девушке шокирующую правду о ее бойфренде

Отношения

16 мая 17:29

  • 2 066
Сколько медработников привлекли к сертификационному экзамену в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 4 591
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 11 139
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 12 947
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 14 755
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 10 227
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 14 049
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 11 026
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 7 902
Как начать знакомство с мужчиной