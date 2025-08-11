11 августа 2025

11 августа 2025 11:56

Врач призвала женщин после 50 лет включить в рацион три продукта

Женщинами старше 50 лет стоит насытить свой рацион продуктами, чья питательная ценность помогает чувствовать себя лучше. Об этом рассказала диетолог Катерина Чайковская, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

По словам медика, в первую очередь стоит обратить внимание на жирную рыбу, которая является отличным источником омега-3 жирных кислот и витамина D. Доктор также посоветовала обогатить меню семенами чиа, льна или кунжута, которые положительно влияют на гормональный фон, улучшают работу кишечника и нервной системы. Кроме того, врач призвала больше есть капусту брокколи, которая стимулирует метаболизм эстрогенов и помогает поддерживать гормональный баланс.

- Включение этих трех суперпродуктов в свежие, сезонные и простые в приготовлении блюда - это вкусный способ позаботиться о себе изнутри во время менопаузы, - передает слова Чайковской издание Hola.


Просмотров: 144

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 11:24

  • 2 371
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 14:25

  • 1 961
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 4 537
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 6 439
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 4 789
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 4 439
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 4 035
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 4 143
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 4 598
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 4 667
Диета на гречке: из Греции — для грации!