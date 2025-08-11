Врач призвала женщин после 50 лет включить в рацион три продукта

Женщинами старше 50 лет стоит насытить свой рацион продуктами, чья питательная ценность помогает чувствовать себя лучше. Об этом рассказала диетолог Катерина Чайковская, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

По словам медика, в первую очередь стоит обратить внимание на жирную рыбу, которая является отличным источником омега-3 жирных кислот и витамина D. Доктор также посоветовала обогатить меню семенами чиа, льна или кунжута, которые положительно влияют на гормональный фон, улучшают работу кишечника и нервной системы. Кроме того, врач призвала больше есть капусту брокколи, которая стимулирует метаболизм эстрогенов и помогает поддерживать гормональный баланс.

- Включение этих трех суперпродуктов в свежие, сезонные и простые в приготовлении блюда - это вкусный способ позаботиться о себе изнутри во время менопаузы, - передает слова Чайковской издание Hola.