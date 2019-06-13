Звучит Монатик - Слушаем хиты и ждем его в Баку - Плейлист Lady.Day.Az

Музыка оказывает на человека огромное влияние. Она неотъемлемая часть нашей жизни, и ее таковой сделали мы сами - создавая музыку, распространяя ее. Собрав плейлист из самых сокровенных мелодий и надев наушники, мы сделали себя зависимыми от музыки. Но это хорошая зависимость, потому что музыка открывает для нас целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Она словно раскрывает в нас доселе неведомые нам источники жизни. Благодаря музыке окружающий, и даже внутренний мир обретают новые тона и краски. Музыка лечит, музыка учит, музыка позволяет жить и верить в возвышенное.

О том, какие произведения и почему вошли в историю, о тех, кто идет своей дорогой в мире музыки и кого слушают миллионы, мы говорим в нашей рубрике Плейлист Lady.Day.Az!

Сегодня наш юбилейный - 10-й выпуск - посвящен любимцу всех, кто на вопрос "Что сначала появилось - музыка или танцы?", отвечает - хиты Монатика.

Танцор, хореограф, певец и автор хитов Дима Монатик звучит в нашем плейлисте! Его песни зажигают танцпол, ускоряют ход, заставляют двигаться в ритме, взрывая динамики или же врываясь в наушники.

Монатик не знал, что станет звездой. Он рос обыкновенным парнем, увлекаясь тем же, чем и сотни его ровесников. Но однажды он увидел в центре Луцка мини-шоу местных фанатов брейк-данса. Восьмиклассник Дима завороженно наблюдал за магией танца и понимал, что в нем происходит что-то такое, что вскоре изменит его жизнь. И вскоре паренек превратился в лучшего танцора брейк-данса не только в родном городе, но и далеко за его пределами. Коллектив DBS Crew, в котором он выступал, часто гастролировал по стране. Однако творческая биография Монатика не ограничивается исключительно танцами. Дима Монатик вскоре запел, причем очень хорошо.

В 2003 году молодой человек поступил в Межрегиональную академию управления персоналом. Выбрал юридический факультет. Но учился он больше ради родителей, чем своего будущего в этой стезе. Тогда он жил лишь вечерними занятиями музыкой и танцами.

Первая любовь, которая случилась в тот период у Дмитрия, оказалась "топливом" в костер его талантов. Влюбившись, он начал писать стихи и песни, рисовал, снимал любительские видеоклипы и, конечно же, танцевал. Но девушка предпочла ему другого. Личное несчастье не подкосило парня, а заставило работать над собой еще упорней.

В 2008 году он принял участие в кастинге украинского телепроекта "Фабрика звёзд - 2", но несмотря на то, что не прошел кастинг, продюсер проекта Наталия Могилевская пригласила его в свой балет. Уже в следующем году совместно с Николаем Бойченко Дима создал музыкальный коллектив "Monatique", с которым выступал в клубах.

Славу Монатику принесли участие в третьем сезоне телешоу "Танцуют все!" и в первом сезоне "X-Фактора" в 2010 году. Уже в 2011 году совместно с Николаем Бойченко и балетом "D'Arts" Монатик выпустил снятый на мобильный телефон дебютный клип "ТайУлетаю".

Он писал песни для популярных исполнителей, среди которых Светлана Лобода, Анна Седокова, Ева Бушмина, Алина Гросу, Дима Билан, Серёга и многие другие.

В 2016 году стал наставником в украинском вокальном проекте "Голос. Дети". В этом же году стал победителем в номинации "Певец года" по версии украинской музыкальной премии "M1 Music Awards". 9 мая 2017 года англоязычной версией песни "Кружит" ("Spinning") открыл первый полуфинал 62-го международного конкурса песни "Евровидение", проходившего в Киеве. В 2017 году стал судьей танцевального проекта "Танці з зірками". А недавно Монатик выпустил самый масштабный клип в своей карьере на данный момент на песню "Love it ритм".

Услышать Монатика вживую бакинской публике удавалось на фестивале "ЖАРА", где он вновь выступит и этим летом.

А пока мы ждем его приезда в нашу столицу, предлагаем послушать его альбом "Звучит" и не стоять на месте.

Франгиз Агаларова

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