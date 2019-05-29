"Стыцамен" здесь - Слушаем хиты Ивана Дорна - Плейлист Lady.Day.Az

Музыка оказывает на человека огромное влияние. Она - неотъемлемая часть нашей жизни, и ее таковой сделали мы сами - создавая музыку, распространяя ее. Собрав плейлист из самых сокровенных мелодий и надев наушники, мы сделали себя зависимыми от музыки. Но это хорошая зависимость, потому что музыка открывает для нас целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Она словно раскрывает в нас доселе неведомые нам источники жизни. Благодаря музыке окружающий и даже внутренний мир обретают новые тона и краски. Музыка лечит, музыка учит, музыка позволяет жить и верить в возвышенное.

О том, какие произведения и почему вошли в историю, о тех, кто идет своей дорогой в мире музыки и кого слушают миллионы, мы говорим в нашей рубрике Плейлист Lady.Day.Az!

Этот выпуск посвящен яркому представителю украинской поп-сцены, любимцу молодежи Ивану Дорну. На днях музыкант представил публике несколько свежих хитов, которые быстро проникли в плейлисты слушателей и зажигают танцпол.

Иван всегда был энергичным, артистичным, готовым на любую авантюру. Это отразилось на его творчестве.

Музыкант родился в Челябинске, но когда мальчику было 2 года, семья переехала в украинский Славутич, где жители были избалованы вниманием звезд шоу-бизнеса. Город посещали с концертами Патрисия Каас, Ла Тойя Джексон, Андрей Губин, группа "На-На". С ранних лет мальчик приобщился к хорошей музыке, что повлияло на его дальнейшую жизнь.

Дорн стал известен после участия в концерте проекта "Фабрика Звезд. Возвращение", где его назвали музыкальным открытием.

Обучаясь на 1-м курсе университета, Иван Дорн прошел кастинг в новую группу, вместе с Аней Добрыдневой. Молодых людей выбрали участниками дуэта "Пара Нормальных". Дуэт выпустил несколько запомнившихся хитов, но в 2010 году Иван Дорн ушел из группы и решил начать сольную карьеру. Молодому певцу захотелось полнее раскрыть собственные таланты, а деятельность в качестве одного из солистов проекта показалась Ивану слишком тесной. Все сбережения Дорн вложил в работу над новым материалом, кроме того, ему пригодилась финансовая помощь матери. Иван Дорн не собирался прибегать к помощи продюсеров, не желая, чтобы кто-то диктовал ему условия. В работе над продвижением песен он в итоге сделал ставку на Интернет и не прогадал.

В 2010 и 2011 годах на площадках модных клубов появились ряд популярных композиций малоизвестного исполнителя, среди которых меломаны выделяют 4 ярких - "Стыцамэн" ("Не надо стесняться"), "Бигуди", "Северное сияние" и "Ненавижу". Вместе с Apollo Monkeys Иван Дорн дарит поклонникам хит "Синими, желтыми, красными".

В 2012 году Иван Дорн выпустил первый сольный альбом "Co'n'dorn", в который вошли все вышеназванные хиты. В мае того же года в Москве прошла официальная презентация дебютного диска, а певец на премии "МузТВ" попал в номинацию "Прорыв года".

Летом 2012-го журнал Billboard Russia поместил фото Ивана Дорна на обложку, назвав "главным героем молодых музыкантов".

Еще одним приятным сюрпризом для почитателей певца оказался записанный Иваном Дорном совместно с Кравц и DJ Insama сингл "Прониклась Мной".

Зимой 2014 года вышел второй студийный альбом "Randorn", в который включены популярные композиции "Невоспитанный", "Мишка виновен" и "Ты всегда в плюсе".

Третий концертный альбом, названный "Jazzy Funky Dorn", вышел в феврале 2017 года. Это единственный концерт-диск Ивана Дорна, который можно приобрести или послушать онлайн. В него вошли все старые знакомые хиты певца - от "Стыцамэна" до "Бигуди", которые звучат на новый лад.

Долгие годы у Ивана Дорна была мечта - записать альбом на английском языке. Ради нее артист выехал в Америку, где в 2017 году подготовил к выходу альбом "Open the Dorn". Процесс создания музыкального материала к диску был зафиксирован в документальном фильме.

2018 год, по признанию Дорна в программе "Вечерний Ургант", стал для него коллаборационным. Вместе с Misha Koroteev он выпустил трек "Preach", с Айсултаном Сеитовым - песню "Afrika". Осенью Иван представил новый танцевальный трек "Опомнись", который исполнил вместе с музыкантом Vakula. И вот доступны для прослушивания хиты "Во сне" и "Страсть".

Франгиз Агаларова

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