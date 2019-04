ТОП-хитов Карди Би, которая скоро выступит в Баку - Плейлист Lady.Day.Az

Музыка оказывает на человека огромное влияние. Она неотъемлемая часть нашей жизни, и ее таковой сделали мы сами - создавая музыку, распространяя ее. Собрав плейлист из самых сокровенных мелодий и надев наушники, мы сделали себя зависимыми от музыки. Но это хорошая зависимость, потому что музыка открывает для нас целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Она словно раскрывает в нас доселе неведомые нам источники жизни. Благодаря музыке окружающий и даже внутренний мир обретают новые тона и краски. Музыка лечит, музыка учит, музыка позволяет жить и верить в возвышенное.

О том, какие произведения и почему вошли в историю, о тех, кто идет своей дорогой в мире музыки и кого слушают миллионы, мы говорим в нашей рубрике Плейлист Lady.Day.Az!

В этом выпуске мы расскажем вам о всемирно известной американской хип-хоп-певице Карди Би (Cardi B), которая выступит в Баку 28 апреля во время гоночного уик-энда Гран-при Азербайджана "Формулы-1". И у наших читателей появится возможность послушать ее исполнение вживую.

Ее псевдоним Карди Би - это игра букв от слова Bacardi. Она родилась 11 октября 1992 года в Бронксе, Нью-Йорк (США). Воспитывалась у бабушки в квартале Вашингтон-Хайтс (Манхэттен), отсюда своеобразный сильный акцент Карди.

До начала музыкальной карьеры девушка работала стриптизершей в ночном клубе. А сегодня она - всемирно известная хип-хоп-певица, телевизионная и интернет-звезда, обладательница премии "Грэмми".

Ее дебютный на лейбле Atlantic сингл, названный "Bodak Yellow", достиг позиции № 1 в американском хит-параде Billboard Hot 100, а газета New York Times назвала его "рэп-гимном всего лета".

В январе 2018 года певица стала третьим в истории исполнителем после британской группы Beatles и американской соул-певицы Ашанти, кому удалось тремя первыми своими хитами находиться в лучшей десятке Billboard Hot 100 одновременно: № 4 ("No Limit"), № 7 ("MotorSport") и № 10 ("Bodak Yellow").

6 апреля 2018 года вышел ее дебютный студийный альбом Invasion of Privacy. 7 июля того же года американский хит-парад возглавил хит "I Like It" в исполнении Cardi B, Bad Bunny и J Balvin. Это второй чарттоппер певицы, что стало рекордом для женщин, исполняющих музыку в стиле рэп. За эту же песню 21 августа 2018 года на церемонии MTV Video Music Awards Карди Би получила 12 номинаций и победила в категориях "Лучший новый исполнитель" и "Лучшая песня лета".

Концерт 26-летней певицы пройдет на арене Baku Crystal Hall, а пока предлагаем послушать 5 ее лучших песен:

Ф. Агаларова

