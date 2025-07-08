Перечислены 11 модных вещей для жары

Редакторы WWD перечислили 11 модных вещей, которые наиболее подходят для жары.

Как передает Day.Az, соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Так, в список самых удобных в жаркую погоду изделий журналисты внесли платье длины миди с бретелью на шее. Помимо этого, они обратили внимание на капри, поплиновые брюки и шляпы из рафии.

"Шляпа из рафии не просто в моде, она еще и убережет голову от перегрева на солнце", - пояснили эксперты.

Читателей также призвали носить шорты-боксеры, пляжные платки, которые легко преобразовать в юбку, и бермуды. В качестве обуви специалисты посоветовали надевать вьеткамки на невысоком каблуке.

Эксперты порекомендовали пополнить гардероб прозрачной юбкой, струящимся белым платьем и шортами с кружевной отделкой.