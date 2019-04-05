ТОП-5 песен Сэма Смита, который скоро выступит в Баку - Плейлист Lady.Day.Az

Музыка оказывает на человека огромное влияние. Она - неотъемлемая часть нашей жизни, и ее таковой сделали мы сами - создавая музыку, распространяя ее. Собрав плейлист из самых сокровенных мелодий и надев наушники, мы сделали себя зависимыми от музыки. Но это хорошая зависимость, потому что музыка открывает для нас целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Она словно раскрывает в нас доселе неведомые нам источники жизни. Благодаря музыке окружающий и даже внутренний мир обретают новые тона и краски. Музыка лечит, музыка учит, музыка позволяет жить и верить в возвышенное.

О том, какие произведения и почему вошли в историю, о тех, кто идет своей дорогой в мире музыки и кого слушают миллионы, мы говорим в нашей рубрике Плейлист Lady.Day.Az!

В этом выпуске мы расскажем вам о всемирно известном британском исполнителе Сэме Смите, который впервые выступит в Баку 27 апреля во время гоночного уик-энда Гран-при Азербайджана "Формулы-1". И у наших читателей появится возможность послушать его исполненея вживую.

Сэмюэл Фредерик Смит родился 19 мая 1992 года в Лондоне. Его увлечения музыкой поощряла мать, крупный банкир Кейт Кэссиди, которая была уволена, якобы из-за того, что много рабочего времени тратила на помощь сыну в развитии его музыкальной карьеры.

Сэм занимался в молодежном музыкальном театре Youth Music Theatre UK и выступал в "Oh! Carol" (2007). Несколько лет обучался пению и сочинительству у певицы и пианистки Joanna Eden.

Сэм Смит стал популярным после выхода в 2012 году хита Latch, ставшего результатом совместной работы с дуэтом Disclosure. Затем Смит работал с Naughty Boy и выпустил очередной хит - LaLaLa, за который в 2014 году получил награду BRITS Critics'Choice, а также возглавил музыкальный чарт BBC Sound Poll.

С тех пор он доказал, что является одним из крупнейших британских исполнителей современности и по сегодняшний день его песни семь раз возглавляли музыкальные хит-парады Великобритании, включая Writing's On The Wall - первый сингл на тему Джеймса Бонда, попавший в книгу мировых рекордов Гиннесса.

Смит является обладателем четырех премий Грэмми, двух наград BRITs, а также американских премий - Оскара и Золотого глобуса - в номинации "Лучшая песня к фильму" за сингл "Writing on the Wall".

Концерт певца пройдет на арене Baku Crystal Hall, а пока предлагаем послушать 5 его лучших песен: "La la la", "Latch", "Writing's On The Wall", "Dancing With A Stranger", "I'm Not The Only One".

Уверены, некоторые из них (если не все) уже есть в вашем плейлисте.

Франгиз Агаларова

Предыдущие материалы в рубрике:

ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ГАРА ГАРАЕВ НА РЕПИТЕ

​ПЛЕЙЛИСТ LADY.DAY.AZ: ЛЮБИТЬ ИЛИ НЕ ЛЮБИТЬ ОКСИМИРОНА? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook