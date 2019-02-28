Любить или не любить Оксимирона? Вот в чем вопрос - Плейлист Lady.Day.Az

Музыка оказывает на человека огромное влияние. Она неотъемлемая часть нашей жизни, и ее таковой сделали мы сами - создавая музыку, распространяя ее. Собрав плейлист из самых сокровенных мелодий и надев наушники, мы сделали себя зависимыми от музыки. Но это хорошая зависимость, потому что музыка открывает для нас целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Она словно раскрывает в нас доселе неведомые нам источники жизни. Благодаря музыке окружающий и даже внутренний мир обретают новые тона и краски. Музыка лечит, музыка учит, музыка позволяет жить и верить в возвышенное.

О том, какие произведения и почему вошли в историю, о тех, кто идет своей дорогой в мире музыки и кого слушают миллионы, мы говорим в нашей рубрике Плейлист Lady.Day.Az!

В этот раз хотим рассказать читателям об известном рэпере из Санкт-Петербурга Мироне Федорове, более известном как Оксимирон (Oxxxymiron).

Героем нашей рубрики он стал из-за неоднозначного отношения к нему слушателей. Казалось бы, какие обычно бывают претензии к рэп-музыкантам и к жанру в частности? Присутствие огромного числа нецензурной брани? Формирование у молодежи неверных ценностей? Все это не в случае с Оксимироном. Его, наоборот, уважают филологи, журналисты и многие политические и общественные деятели. Ему вручают литературные премии, а школьники читают его рэп на уроках литературы и получают отметку "отлично". Кто же тогда не советует слушать Оксимирона? Об этом чуть позже, а пока знакомимся с Окси поближе.

Мирон увлекся хип-хопом в 13 лет, когда жил в Германии. Тогда он и начал писать под псевдонимом "Миф" такие треки, как "Демо-фристайл в стиле бардкор", "Витязи словоблудия", "Лучшие МС" и "КВРП" (Каменный век русской поэзии). Это были выступления на немецком языке с использованием некоторых слов на родном русском. Концерты были небольшими, на них собиралось не больше сотни человек. В интервью Мирона для VladTV рэпер отмечает, что на тот момент у него в мечтах были мысли о зачитывании рэпа полностью на русском языке. Тогда Мирон, далекий от своей родины, не знал, что в стране таких "новаторов" пруд пруди.

По совету английской учительницы по истории рэпер поступил в Оксфорд. Мирон выбрал специальность "английская средневековая литература". В университете учеба у рэпера шла тяжело: Федорову сложно было приспособиться к обществу, состоявшему из англосаксов из элиты, в то время как он себя позиционировал "выходцем из крестьян". В 2006 году Мирону поставили диагноз - биполярное расстройство личности. По этой причине он был исключен из университета, но затем восстановился снова. В 2008 году Оксимирон получил диплом.

Выпускник Оксфорда стал выступать под псевдонимом "Oxxxymiron", появившимся как сочетание имени с литературным термином "оксюморон" (англ. oxymoron) и утроенной "X", отсылающей к большому количеству нецензурной лексики в его песнях.

В 2008 году в свет вышел его трек "Лондон против всех", после чего талантливого парня заметил популярный лейбл OptikRussia, за счет которого Федоров и обзавелся первой волной фанатов. Уже через год Оксимирон принял участие в независимом рэп-баттле Hip-Hop.ru. Исполнитель дошел до полуфинала и стал победителем в нескольких номинациях: "Лучший МС баттла", "Открытие 2009 года", "Прорыв баттла" и т.д.

В 2012 году рэпер переехал в Россию, где начались большие шоу, собиравшие не сотни, а тысячи людей. Окси поймал момент и продолжил развиваться в сфере рэп-музыки, делая особый акцент на участие в баттлах. Позже Мирон отметит, что именно они обеспечили ему 50% нынешнего успеха. И тут нельзя с ним не согласиться.

В 2017 году зрители YouTube стали свидетелями баттла Оксимирона и рэпера Славы КПСС (Гнойный), который является представителем конкурентной battle-площадки SlovoSPB. Но здесь Мирон проиграл - судьи отдали все свои голоса в пользу Славы. Хотя для некоторых (таких как я), Окси был в выигрыше, именно благодаря последнему раунду. "Вы заметили? Третьи раунды жёсткие! Все MC туда вносят интригу. Но я *** и пожертвую раундом, чёрт с ним! Хочется просто поговорить о книгах", - говорит Окси и посвящает свой раунд книге Джозефа Кэмбелла "Тысячеликий герой".

После этого на канадской баттл-площадке King of the Dot в Лос-Анджелесе, в рамках международного турнира World Domination, состоялся рэп-баттл между Оксимироном и Дизастером. Официально он не судился, но, по мнению зрителей и слушателей, Окси был в выигрыше.

Оба баттла принесли рэперу особую популярность.

Шум вызвали и альбомы Оксимирона "Вечный жид" (2011) и "Горгород" (2015). Идеи, заложенные в альбомах, достойны научных работ.

Название альбома "Вечный жид" - отсылка к библейской легенде. По преданию, вечный жид (Агасфер) - это иудей, мимо дома которого вели на распятие Христа. Христос попросил разрешения опереться о стену его дома и передохнуть, но Агасфер отказал со словами "Иди, чего медлишь?". И вот, за своё жестокосердие он обречён скитаться по свету до второго пришествия Христа.

Треки, вошедшие в альбом "Вечный жид", в основном автобиографичны, с содержательной стороны они представляют рефлексию Оксимирона, с точки зрения формы это попытка найти баланс между граймом (от англ. grime - "грязь"; английский музыкальный жанр, характеризующийся быстрым темпом читки и минималистичным брейкбитом) и лирикой.

В отличие от "Вечного жида", второй альбом Окси - "Горгород", полностью концептуален. Здесь исполнитель рассказывает историю города, играя с символами, литературными и библейскими аллюзиями.

На обложке альбома - вторая башня Питера Брейгеля-старшего. У Брейгеля было два варианта Вавилонской башни. Тот, который мы все знаем, - светлая. У подножья башни - толпа людей: строители падают ниц перед Нимродом, выделившим деньги на постройку башни, которая должна была вознести людей до уровня неба. Но есть малый вариант картины, мало кому известный. Там башня написана в тёмных тонах, людей не видно, корабли пусты. Её и использует Oxxxymiron для обложки "Горгорода".

Сам альбом - это рассказ о некоем городе, представляющем модель государства. Каждый трек альбома - новая глава истории. Также в треках использованы вставки - записи автоответчика.

Примечательно, что Окси один из немногих рэперов, собравших "Олимпийский".

6 ноября 2017 года, по оценкам самого исполнителя, он собрал 22 тысячи человек в "Олимпийском", что очень похвально для исполнителя в жанре рэп.

Многие, кто слушал трэки Окси, отмечают высокое качество текстов.

Они действительно метафоричны, ритмичны и наполнены смыслом. Но проблема в том, что для обычного слушателя, даже с высшим образованием филолога, воспринимать тексты на слух сложно. Поэтому большинство слушателей читают текст песен, ищут в Интернете значения незнакомых слов, и лишь затем прослушивают рэп. В этом многие видят положительную сторону, ведь у большинства молодежи благодаря Окси расширяется словарный запас.

Но музыканты и большинство коллег рэпера считают, что он не создает музыку, не пишет от души. Говорят, его трэки не трогают "за живое", а значит, они бессмысленны.

Рэперов называют поэтами нового поколения. В своих песнях они обычно повествуют о несправедливой, жестокой, тернистой жизни в социуме. И, может быть, музыкальная часть трэков Окси "хромает", но если рэпер - поэт, то значит он Оксимирон, тексты которого можно смело читать на уроках литературы.

Для прослушивания прикрепляем несколько трэков рэпера, слова которых лучше прочитать перед прослушиванием. А также очень советуем посмотреть баттлы с его участием, потому что это "по-настоящему". А уж потом, можете не любить Окси. Но равнодушными вы точно не останетесь.

Франгиз Агаларова

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