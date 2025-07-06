6 июля 2025

6 июля 2025 10:45

Секрет свежего взгляда: как правильно наносить консилер на возрастную кожу?

Консилер задумывался как средство спасения - скрыть тёмные круги, выровнять тон, освежить взгляд. Но у многих женщин эффект оказывается противоположным: вместо ухоженного лица - сухая, уставшая кожа и подчеркнутые морщины.

Как передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru, причина чаще всего в неправильной текстуре и отсутствии подготовки кожи.

Разбираемся, как сделать консилер союзником, а не врагом.

Почему консилер может "прибавлять" возраст

1. Слишком плотная текстура

Консилеры с высокой кроющей способностью хорошо маскируют синяки, но на возрастной или сухой коже моментально забиваются в складки и подчеркивают каждую морщинку.

2. Сухая зона под глазами

Если не увлажнить кожу, любой консилер будет "садиться" некрасиво. Эта область тонкая и требует отдельного ухода.

3. Отсутствие базы или праймера

Без базы консилер цепляется за микрошелушения, ложится неравномерно и со временем "расползается".

Как подобрать правильную текстуру
Ищите лёгкие формулы

Жидкий консилер с увлажняющими компонентами (гиалуронка, пептиды) лучше всего подходит для возрастной кожи. Он даёт эффект свежести, а не замазки.

Избегайте матовых и сухих финишей

Матовый финиш визуально сушит кожу. Лучше выбирать сатиновую или слегка сияющую формулу - она придаёт здоровое свечение и "разглаживает" рельеф.

Правильное нанесение - половина успеха

Используйте минимальное количество продукта, наносите точечно и растушёвывайте мягкой кистью или пальцем. Не пудрите, если кожа склонна к сухости - это только усилит эффект старения.

Не только макияж, но и уход

Регулярное увлажнение, сыворотки с ниацинамидом или пептидами, крем под глаза с керамидами - всё это делает консилер "послушнее" и увеличивает стойкость. Без ухода даже самый дорогой консилер не даст желаемого эффекта.


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