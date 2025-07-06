Названы три признака послеродовой депрессии, которые нельзя игнорировать

С одной стороны, депрессия - понятный феномен, про который часто говорят в последнее время. С другой - довольно непростой диагностически: выявить депрессию у самой себя бывает сложно. Симптоматика нарастает постепенно, качество жизни начинает падать, но психика может успевать адаптироваться к этим изменениям и маркировать их в качестве нормы. Именно поэтому депрессию часто замечают уже тогда, когда она заканчивается.

Как передает Day.Az, Александр Каплун, клинический психолог, куратор сервиса Ясно, объяснил в беседе с "Газетой.Ru" природу послеродовой депрессии.

"Женщина после родов мало поддержана и попадает в одиночество. Раньше, когда мы жили в более тесной связи с расширенной семьей, женщина до родов не раз видела младенцев и других детей и представляла себе жизнь с новорожденным ребенком. Но самое важное - раньше новоиспеченной маме помогала расширенная семья: бабушки, тети, сестры", - рассказал он.

Сейчас нуклеарная семья более свободна от влияния родственников: это дает нам возможность выбирать свои ценности и жизненные ориентиры. Такое положение вещей помогает создавать парные отношения, которые нам подходят, и уходить из них тогда, когда мы сами решим. Родительство в этой схеме мало поддержано: как правило женщина остается без привычного социального окружения.

"До рождения детей девушки могут вести активную профессиональную жизнь, путешествовать, обеспечивать себе необходимый уровень новизны и приключений. Уходить в декрет из интересной и приятной жизни непросто: приходиться на время задвигать свои амбиции. Когда мы ухаживаем за младенцами, мы будто бы исчезаем в виду того, что вся наша психическая жизнь обеспечивает рост и развитие ребенка", - объяснил психолог.

Депрессия - это биология и психология, это изменения в работе мозга на фоне психической боли. Они возникают, когда мы теряем что-то важное для себя или вспоминаем через опыт материнства собственные замороженные детские чувства горя и тоски. Послеродовая депрессия может носить явный характер.

"Ухудшается настроение на период более, чем 2 недели, портится сон, снижаются когнитивные функции (ухудшается память, мышление и речь). Но есть и маскированные виды депрессии: когда женщина бодра и весела. Однако степень ее активности не соответствуют реальному уровню сил и возможностей - это маниакальная реакция на депрессию. Людям в этом состоянии свойственно функционально к себе относиться, забывая о собственной важности и ценности просто по факту существования", - подчеркнул он.

Послеродовая депрессия расцветает на фоне мощной гормональной перестройки в беременность и роды, а также на фоне сильного физического и психологического истощения. Непростые роды увеличивают шансы на неблагоприятный исход в связи с фактором психической травматизации. Женщина может получить опыт, на который вовсе не была готова: интенсивность болевых ощущений, хирургическое вмешательство или переживание бессилия и растерянности в родах.

"При оценке своего состояния важно опираться на субъективное переживание счастья. Если оно снижается по десятибалльной шкале ниже 6 - имеет смысл обратиться за помощью. Однако есть и более весомые красные флажки. Самый главный - суицидальные мысли, даже если они не включают в себя конкретный план. Помимо этого, психологическая лабильность: невозможно успокоиться, невозможно найти причину аффекта. А также ненависть к себе и равнодушие к ребенку, когда общение с ним сводится до базовых функций - накормить и уложить спать", - рассказал психолог.

О женщине после родов важно заботиться и чутко наблюдать за ее состоянием. Обществу удобно, когда девушка выполняет свою функцию по заботе о ребенке и не капризничает. Однако депрессия не вопрос нашего выбора. Она может просто случиться и нести в себе серьезные риски для здоровья матери и всей семьи, резюмировал эксперт.