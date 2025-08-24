Зумеры возненавидели любимый предмет гардероба 40-летних.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание The New York Post (NYP).

По данным издания, представители поколения Z перестали носить популярные у миллениалов легинсы. Вместо них молодежь предпочитает свободные, мешковатые спортивные штаны или шорты.

При этом внезапное отвращение зумеров от фаворита в одежде у 40-летних связано не только с веянием моды, но и с их самооценкой. Они признаются, что причиной всему комплексы во внешности. "Ненавижу, как они на мне сидят, как они жмут, и видно, как выглядят мои ноги", - призналась блогерша с никеймом desinyalexaa.

Другие пользователи сети ее поддержали в комментариях под публикацией. "Легинсы такие неудобные", "Я, черт возьми, ненавижу легинсы" и "Это дисморфофобия", - высказались они.