24 августа 2025

24 августа 2025 10:42

Зумеры возненавидели любимый предмет гардероба 40-летних

Зумеры возненавидели любимый предмет гардероба 40-летних.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание The New York Post (NYP).

По данным издания, представители поколения Z перестали носить популярные у миллениалов легинсы. Вместо них молодежь предпочитает свободные, мешковатые спортивные штаны или шорты.

При этом внезапное отвращение зумеров от фаворита в одежде у 40-летних связано не только с веянием моды, но и с их самооценкой. Они признаются, что причиной всему комплексы во внешности. "Ненавижу, как они на мне сидят, как они жмут, и видно, как выглядят мои ноги", - призналась блогерша с никеймом desinyalexaa.

Другие пользователи сети ее поддержали в комментариях под публикацией. "Легинсы такие неудобные", "Я, черт возьми, ненавижу легинсы" и "Это дисморфофобия", - высказались они.


Просмотров: 152

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 1 624
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 1 715
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 2 714
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 3 030
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 2 866
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 5 801
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 6 468
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 8 129
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 13 548
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 12 276
Самая модная обувь осени 2022 года