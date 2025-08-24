Кардиолог рассказал о правильном питании для здоровья сердца

Для здоровья сердца основу рациона должны составлять простые продукты: овощи, фрукты, цельные злаки, отварное или запечённое мясо и рыба. При этом следует избегать полуфабрикатов, колбас и кондитерских изделий, содержащих скрытые жиры, соль, сахар и трансжиры.

Как передает Day.Az, принципы питания, которые помогают сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, 24 августа "Известиям" назвал врач-кардиолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Кокин.

Особое внимание кардиолог рекомендует уделить соотношению жиров - не более 1 части насыщенных к 10 частям ненасыщенных, а трансжиры по возможности полностью исключить. Соль необходимо ограничить до 5 граммов в день, особенно при гипертонии. Также важно контролировать калорийность питания, поскольку лишний вес является прямым фактором риска развития инфаркта.

"В рацион следует включать продукты, богатые магнием и калием: бананы, зелень, орехи, картофель и бобовые. Эти микроэлементы поддерживают сердечный ритм и снижают риск аритмий. Особенно полезны жирные сорта рыбы (лосось, скумбрия, сардины) 2-3 раза в неделю, нежирное мясо 1-2 раза в неделю, овощи 4-5 порций в день, фрукты и ягоды 1-2 порции в день, а также растительные масла в умеренных количествах", - заявил врач.

Исключить из рациона, по его словам, лучше фастфуд, снеки, кондитерские изделия, жирные мясные продукты, соусы, газированные напитки, алкоголь и консервы. При наличии сердечных заболеваний врач рекомендует специальные диеты: DASH-диету для снижения давления, средиземноморскую диету, TLC-диету или вегетарианское питание с тщательным контролем баланса питательных веществ.

Кокин подчеркнул, что питание при сердечно-сосудистых заболеваниях должно подбираться индивидуально с учетом анализов, веса и образа жизни пациента.

"Питание - это не запреты, а инструмент. Оно может стать щитом для сердца - или медленным разрушителем, если мы не обращаем внимания на то, что лежит у нас в тарелке", - заключил кардиолог.