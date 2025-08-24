Биолог предостерегла от использования крема для тела в области лица

Кожа лица, особенно вокруг глаз, характеризуется меньшей толщиной, что делает ее более восприимчивой как к активным компонентам, так и раздражителям (например, отдушкам).

Как передает Day.Az, можно ли использовать крем для тела на лице и как это отразится на коже, 24 августа "Известиям" рассказала главный технолог-разработчик бренда Krassa, молекулярный биолог, косметолог Юлия Дробышева.

"На лице концентрация сальных желез в пять раз выше, а кремы для тела, обычно более плотные по текстуре, могут привести к закупорке пор, комедонам и акне, особенно при наличии предрасполагающих факторов (жирная кожа, чувствительность)", - отметила биолог.

Кроме того, по мнению эксперта, проблема может крыться в ингредиентах кремов для тела. Некоторые кремы и лосьоны для тела содержат комедогенные масла, такие как кокосовое и пальмовое. Они могут провоцировать закупорку пор у склонной к акне кожи. Минеральное масло также не подходит для жирной кожи, поскольку оно создает окклюзивный (закрывающий) эффект. Лосьоны часто содержат большое количество ароматизаторов, которые редко бывают гипоаллергенными. Эти отдушки могут включать до 3 тыс. различных веществ, в том числе фталаты, являющиеся канцерогенами. На чувствительной коже лица такие компоненты могут спровоцировать раздражение, проявляющееся в виде покраснения, зуда или шелушения.

Также Дробышева напомнила, что кожа лица постоянно подвергается вредному воздействию окружающей среды - ультрафиолет, загрязнения. Кроме того, на коже лица сказывается стресс. Чтобы противостоять этому и сохранить молодость и сияние, ей необходимы особые компоненты, такие как антиоксиданты (витамины С и Е), солнцезащитные фильтры и активные компоненты. В кремах для тела эти вещества либо отсутствуют, либо содержатся в мизерных количествах и не адаптированы для нежной кожи лица.

Подводя итог, эксперт отметила, что разовое использование крема для тела вряд ли приведет к проблемам. Это может быть выходом в экстренной ситуации, когда крема для лица нет под рукой, но не стоит превращать крем для тела в привычный уход за лицом.