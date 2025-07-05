Трихолог объяснил «шоковое» выпадение волос после пересадки

После пересадки волос все ждут густую шевелюру, но вместо этого часто сталкиваются с массовым выпадением.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал пластический хирург, трихотрансплантолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Денис Сергеев.

"Шоковое выпадение - временная реакция кожи головы на хирургический стресс. Травма во время пересадки нарушает кровоснабжение фолликулов, что переводит их в фазу покоя (телоген). Нередко шоковая потеря встречается именно из-за тонкости волос. В таких случаях врач назначает процедуры плазмолифтинга в реабилитационный период для стимуляции роста волос", - рассказал эксперт.

Он также отметил, что "шоковая потеря" волос начинается на 2-4 неделе после процедуры пересадки, а пик - на 6 неделе, завершается к 3 месяцу.

"По интенсивности потеря составляет до 90% пересаженных волос. Но фолликулы не выпадают, только стержень, а луковица сохраняется в коже. У пациентов с исходно тонкими волосами в зоне пересадки шоковое выпадение может затронуть и "родные" волосы. В таких случаях рекомендуется предварительная медикаментозная терапия", - объяснил Сергеев.

Врач добавил, что шоковое выпадение - физиологическая норма, а не осложнение.

"Пациенты часто паникуют, не видя роста в первые месяцы. Однако это закономерный этап: фолликулы "засыпают" для адаптации к новым условиям. Уже на 4 месяце появляется "щетина" - первый признак успешной приживаемости. К 8-12 месяцам формируется густота", - высказался трихолог.

По мнению эксперта, снизить риски поможет выбор правильной методики.

"Предпочтительны малоинвазивные техники (например, FUE), которые минимизируют травму сосудов. Избегать "мегасессий" (более 4000 графтов ― единиц пересадки): высокая плотность имплантации повреждает капилляры. А за 2-3 месяца до операции может назначаться по показаниям прием специальных препаратов для укрепления фолликулов", - рассказал Сергеев.

А вот после пересадки он рекомендует аккуратно мыть голову, без трения и не ранее, чем через 3-5 дней после процедуры.

"Исключить солнце, спорт и алкоголь на первые 14 дней после пересадки волос. Не сдирать корочки - это дополнительно повреждает фолликулы. Если выпадение продолжается дольше четырех месяцев или сопровождается покраснением/болью - срочно обратитесь к хирургу. Это может указывать на воспаление или некроз", - заключил хирург.