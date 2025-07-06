Названа самая модная вещь лета-2025

Редакторы Who What Wear назвали самую модную вещь лета 2025 года.

Как передает Day.Az, соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Речь идет о топе халтер с бретелями на шее, который в сети сравнивают с гамаками. Отмечается, что данный предмет гардероба обрел популярность из-за своей универсальности: он не только сочетается практически с любым низом, но и идеально подходит женщинам с любым типом фигуры и размером бюста.

По словам обозревателей, на улицах США и Европы появляется все больше девушек в упомянутом топе. "Носить такой топ можно как с джинсами и брюками, так и с юбками любого кроя - от пышного до облегающего мини", - говорится в статье.