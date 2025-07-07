Меган и Гарри отметили День независимости США - ФОТО

Герцогиня Сассекская Меган Маркл опубликовала редкое фото с принцем Гарри.

Как передает Day.Az, об этом сообщает People.

43-летняя Меган Маркл показала селфи с мужем, а также прикрепила фото капкейков, украшенных кремом в цветах американского флага.

"Наше второе свидание было 4 июля 2016-го, и Эйч (прозвище, которое Меган дала своему супругу) принес мне капкейки, чтобы отпраздновать. Сейчас, спустя годы, наши дети тоже переняли эту традицию. С Днем независимости! Пусть ваш день будет таким же сладким, как эти капкейки", - написала Маркл.