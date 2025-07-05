5 июля 2025

5 июля 2025 13:41

Ученые рассказали, как технологии изменили поцелуи

Современные разработки в области виртуальной реальности и тактильной обратной связи уже позволяют моделировать прикосновения - в том числе и поцелуи.

Как передает Day.Az, эксперты Пермского Политеха рассказали, как такие технологии открывают новые горизонты для общения и терапии.

Современные технологии позволяют передавать поцелуи на расстоянии, уже ведется активная разработка VR-устройств, позволяющих пользователям взаимодействовать в виртуальном пространстве не только жестами, но и тактильно.

"Такие технологии могут использоваться в играх, для общения на расстоянии или в терапии. Уже существуют экспериментальные устройства, имитирующей губы", - объяснил эксперт по цифровым взаимодействиям Даниил Курушин.

Платформы вроде VRChat позволяют "поцеловаться" через анимированные аватары, а в будущем устройства дополненной реальности могут сочетать изображение губ партнера с тактильной перчаткой и искусственными запахами.

VR-технологии применяются и в психотерапии - для работы с фобиями и социализации. Однако эксперты предупреждают о рисках.

"Пока нет четких правовых норм и понимания, как оградить пользователя от травмирующего опыта. Использовать такие технологии нужно под контролем специалистов", - отметила преподаватель ПНИПУ Юлия Неверова.

Несмотря на развитие цифровой близости, поцелуи остаются древним проявлением привязанности. Это поведение было характерно уже для австралопитеков, живших 4 млн лет назад. По мнению исследователей, сегодня, с помощью технологий, поцелуй можно передать за тысячи километров. Но испытать те же эмоции, что вживую, пока невозможно. 


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