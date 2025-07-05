Компания "Лаборатория моды Вячеслава Зайцева" закрывается.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Super.ru.

Юридически она принадлежала Дому моды, основанному знаменитым российским модельером Вячеславом Зайцевым.

Лабораторию создали в 1997 году для обучения молодых дизайнеров моделированию и конструированию одежды. Ее возглавил лично Зайцев, однако в 2022 году он отошел от дел на фоне обострения болезни Паркинсона. С тех пор компания почти перестала работать и приносить доход. В настоящее время за ней числится задолженность перед налоговой в размере 6 тысяч рублей.

При этом в издании отметили, что сами представители Дома моды не объявляли о закрытии лаборатории.