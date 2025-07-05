5 июля 2025

5 июля 2025 12:39

«Лаборатория моды Вячеслава Зайцева» закрывается

Компания "Лаборатория моды Вячеслава Зайцева" закрывается.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Super.ru.

Юридически она принадлежала Дому моды, основанному знаменитым российским модельером Вячеславом Зайцевым.

Лабораторию создали в 1997 году для обучения молодых дизайнеров моделированию и конструированию одежды. Ее возглавил лично Зайцев, однако в 2022 году он отошел от дел на фоне обострения болезни Паркинсона. С тех пор компания почти перестала работать и приносить доход. В настоящее время за ней числится задолженность перед налоговой в размере 6 тысяч рублей.

При этом в издании отметили, что сами представители Дома моды не объявляли о закрытии лаборатории. 


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