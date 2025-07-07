7 июля 2025

7 июля 2025 09:11

Выявили неожиданное влияние пандемии на женщин

Ранее ученые отмечали, что пандемия COVID-19 повлияла на психическое здоровье, но новое исследование показало: женщины пострадали заметно сильнее мужчин. Ученые из Университета Абердина совместно с коллегами из Сингапура и Турина проанализировали данные почти за 8 лет - с 2015 по 2023 год - и пришли к выводу, что в период пандемии женское здоровье ухудшилось и физически, и психологически.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в in Social Science & Medicine.

Женщины реже стали есть фрукты, увеличили употребление алкоголя и сильнее ощутили рост тревожности и стресса. Если до пандемии здоровый образ жизни особенно эффективно поддерживал психику женщин, то с наступлением кризиса эта связь исчезла. У мужчин, напротив, она осталась прежней.

Авторы считают, что дело не только в биологии, но и в социальных обстоятельствах: в период пандемии именно на женщин чаще ложилась нагрузка по уходу за детьми и родственниками, они в большей степени столкнулись с одиночеством и финансовыми трудностями. Эти проблемы, как выяснилось, не исчезли даже к весне 2023 года.

Исследователи призывают учитывать гендерные различия при разработке программ поддержки. Например, расширять доступ к так называемым схемам "социальной рецептурности" - когда врачи могут направить пациентов не к лекарствам, а на кружки, занятия спортом или в группы поддержки, помогающие вернуться к здоровым привычкам.


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