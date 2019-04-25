Хиты Марка Элияху, прославляющего кеманчу - Плейлист Lady.Day.Az

Музыка оказывает на человека огромное влияние. Она неотъемлемая часть нашей жизни, и ее таковой сделали мы сами - создавая музыку, распространяя ее. Собрав плейлист из самых сокровенных мелодий и надев наушники, мы сделали себя зависимыми от музыки. Но это хорошая зависимость, потому, что музыка открывает для нас целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Она словно раскрывает в нас доселе неведомые нам источники жизни. Благодаря музыке окружающий и даже внутренний мир обретают новые тона и краски. Музыка лечит, музыка учит, музыка позволяет жить и верить в возвышенное.

О том, какие произведения и почему вошли в историю, о тех, кто идет своей дорогой в мире музыки и кого слушают миллионы, мы говорим в нашей рубрике Плейлист Lady.Day.Az!

Сегодня в нашем плейлисте родные для нас звуки кеманчи, в композициях всемирно известного музыканта и композитора Марка Элияху.

Родившийся в Дагестане в 1982 году в семье знаменитого музыковеда и музыканта Переца Элияху, Марк после возвращения на родину в Израиль изучал как западную, так и восточную музыку, участвовал во многих музыкальных и танцевальных представлениях в Израиле и других странах. Его сольный альбом "Voices of Judea" получил высокую оценку музыкальных критиков.

В 16 лет Марк уехал из дома в музыкальное путешествие в поисках себя и своей музыки. Когда он впервые услышал звучание азербайджанского музыкального инструмента кеманчи, то понял, что нашел то, что искал. Тогда он приехал в Баку и 2 года жил и учился игре на кеманче у Адалята Везирова.

Думаем, что у многих наших читателей в плейлисте найдется пара-тройка его композиций, ну а если нет, то представляем самые известные хиты, которые точно не оставят вас равнодушными к себе, и даже станут причиной похода на его сольный концерт, который состоится 25 мая во Дворце Гейдара Алиева.

Подробнее о нем и предстоящем концерте вы можете прочесть в нашем недавнем эксклюзивном интервью.

Франгиз Агаларова

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