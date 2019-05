"Хороший парень" Эд Ширан и его хиты - Плейлист Lady.Day.Az

Музыка оказывает на человека огромное влияние. Она - неотъемлемая часть нашей жизни, и ее таковой сделали мы сами - создавая музыку, распространяя ее. Собрав плейлист из самых сокровенных мелодий и надев наушники, мы сделали себя зависимыми от музыки. Но это хорошая зависимость, потому что музыка открывает для нас целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Она словно раскрывает в нас доселе неведомые нам источники жизни. Благодаря музыке окружающий и даже внутренний мир обретают новые тона и краски. Музыка лечит, музыка учит, музыка позволяет жить и верить в возвышенное.

О том, какие произведения и почему вошли в историю, о тех, кто идет своей дорогой в мире музыки и кого слушают миллионы, мы говорим в нашей рубрике Плейлист Lady.Day.Az!

Британский музыкант и актер Эдвард Джон Ширан, более известный как Эд Ширан стремительно ворвался в наш плейлист после выхода его главного хита "Shape Of You". А после того, как весь мир посмотрел последнюю серию "Игры престолов", где он снялся в эпизодической роли солдата армии Ланнистеров ради своей фанатки Мэйси Уильямс (Арья Старк), мы решили посвятить этому музыканту очередной выпуск нашей рубрики.

Конечно же, талантливый Ширан уже в детстве проявил интерес к музыке и овладел игрой на многих инструментах. Но главной его любовью стала гитара.

Во время учебы в школе он сочинял песни, а в 2005 году выпустил свой первый мини-альбом "The Orange Room". В 2006 парень создал канал в YouTube, куда выкладывал свои видеоролики.

В 16 он решил завершить учебу в школе и переехать в Лондон, чтобы сделать карьеру профессионального музыканта. Молодой человек поступил в Национальный молодежный театр Лондона, где ему удалось реализовать себя как исполнителя и набраться опыта. Эд давал огромное количество концертов на любительских городских площадках.

Первый коммерческий успех пришёл к нему в июне 2011 года благодаря синглу "The A Team", занявшему третье место в британском чарте. Все его альбомы "+" (2011), "x" (2015) и "÷" (2017) занимали первые места в британском чарте, последний также возглавлял американский чарт.

В 2012 году Ширан выступил на закрытии XXX летних Олимпийских игр в Лондоне. И уже тогда его популярность распространилась далеко за пределы Великобритании. В том же году его работы послушала американская кантри-певица Тейлор Свифт. Она позвонила ему и предложила записать дуэт. Их совместная композиция "Everything Has Changed" вышла в ее альбоме "Red".

Песня Ширана "Thinking Out Loud" принесла ему две премии "Грэмми" в 2016 году. В январе 2017 известный всем хит "Shape of You" занял 1-е место по продажам в США и Великобритании.

Кстати, композицию "Share Of You" он изначально планировал отдать Рианне. Однако на волне творческого подъема передумал и с удовольствием исполняет песню лично.

Эд в 2014 году выпустил мемуары "Ed Sheeran: A Visual Journey". Книгу он создавал вместе с художником Филиппом Бута, который был автором обложек и буклетов к альбомам Ширана "+" и "X".

28-летний музыкант также известен коллаборациями с Бейонсе, Эминемом и даже с Андреа Бочелли.

Франгиз Агаларова

